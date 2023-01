Konica Minolta drugi rok z rzędu zaprosiła studentów Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Warszawskiej do swojego showroomu na praktyczne zajęcia w ramach przedmiotu „Cyfrowe techniki drukowania”.

Studenci pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Piłczyńskiej zobaczyli najnowocześniejsze techniki druku cyfrowego.

Poznali środowisko biznesowe od strony producenta maszyn drukujących.

Także dowiedzieli się o innych niż poligraficzne obszarach działalności Konica Minolta.

Jako lider rynku urządzeń do druku cyfrowego wyznaczamy trendy w zakresie technologii, a dla studentów Papiernictwa i Poligrafii znajomość trendów jest koniecznością. Organizowane przez nas warsztaty są więc doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy na temat optymalizacji produkcji przy zastosowaniu najnowszych cyfrowych systemów drukujących a także poznania procesu działania firmy produkującej urządzenia. Za nami kolejny owocny dzień ze studentami Politechniki Warszawskiej i już nie możemy się doczekać kolejnego – mówi Łukasz Kurasiński, Business Development Manager Packaging & Commercial Market w firmie Konica Minolta.

W trakcie warsztatów studenci trzeciego roku Papiernictwa i Poligrafii poznali szereg maszyn Konica Minolta. Firma zaprezentowała m.in. urządzenia do druku serii Accurio Press oraz Accurio Label 230, innowacyjne rozwiązania do kontroli jakości wydruku w locie IQ-501 w zestawie z UK-311 wraz z modułami do wykończenia wydruku w linii TU-510. Wisienką na torcie była prezentacja urządzenia do cyfrowego uszlachetnienia wybiórczego MGI JetVarnish 3D One. Konica Minolta przybliżyła także studentom najlepsze przykłady zastosowań technologii druku cyfrowego w postaci sampli produkcyjnych, zarówno z powyższych urządzeń jak i maszyn segmentu Industrial Printing.

Zajęcia w ramach przedmiotu „Cyfrowe techniki drukowania”.

Pełną merytoryki prezentację przeprowadził Michał Pióro, Operator Centrum Pokazowego, skupiając się przede wszystkim na budowie urządzeń drukujących, ich parametrach technicznych, możliwościach zarządzania oraz optymalizacji produkcji. Anastasiya Yavorska, Showroom Coordinator w Konica Minolta, przybliżyła koncepcję i funkcjonowanie środowiska Digital Innovation Square oraz najnowsze trendy w branży poligraficznej i e-commerce, a także przedstawiła wizję przyszłości technologii druku cyfrowego i jego zastosowań. Sara Zych z działu marketingu opowiedziała o innych niż poligraficzne obszarach biznesu Konica Minolta, a także ostatnich inicjatywach i kampaniach marketingowych.