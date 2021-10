System 3E z ambitnymi planami i Grzegorzem Krychowiakiem na pokładzie

Mowa o firmie System 3E, która opatentowała metodę wznoszenia ścian na bazie z naturalnego perlitu (skała wulkaniczna) - jak podaje - ekologiczną, szybką i niewymagającą zaprawy.

- Ta technologia to największy wynalazek w budownictwie od momentu wynalezienia pianobetonu 100 lat temu - uważa Dariusz Lewandowski, CEO System 3E.

Na razie technologia jest głównie wykorzystywana do budowy domów jednorodzinnych, których powstało w Polsce 40. Jeszcze jesienią spółka chce wyjść ze swoją ofertą również do deweloperów komercyjnych.

Chociaż firma istnieje dopiero kilka lat to dzięki zaangażowaniu inwestycyjnemu znanego piłkarza Grzegorza Krychowiaka już budzi zainteresowanie. - Ostatnio miałem możliwość postawienia muru w tej technologii i zajęło to dosłownie 15 minut. Jak tylko zobaczyłem jak to działa, wiedziałem, że chcę zainwestować. Coraz więcej sportowców zdaje sobie sprawę, że kariera sportowca trwa krótko, więc muszą inteligentnie inwestować - uzupełnia Grzegorz Krychowiak i dodaje: - Ostatnio nawet w Krasnodarze (obecnie w klubie FK Krasnodar gra Krychowiak - przyp. redakcji) spotkałem osobę znającą tę technologię.

To nie pierwsza inwestycja piłkarza na rynku nieruchomości. Trzy lata temu Grzegorz Krychowiak otworzył butik w Warszawie.

- Otrzymaliśmy blisko 15 tys. zapytań o możliwość budowy domów w tym systemie. Prognozujemy, że w ciągu 5 lat osiągniemy sprzedaż 500 domów rocznie i przychód w wysokości kilkuset milionów rocznie - podkreśla Lewandowski. - Obecnie zatrudniamy ok. 100 osób, kolejne 100 zatrudnimy do końca roku.

- Przygotowujemy ofertę m.in. dla deweloperów hal magazynowych, którzy mają inne wymagania niż budujący domy jednorodzinne - komentuje Lewandowski.

Spółka ma również ambitne cele rozwojowe i chce rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach.

- Zamierzamy rozwijać się przede wszystkim w Szwecji, Niemczech i Holandii, jednak przymierzamy się również do działalności na rynku amerykańskim. Moją ambicją jest budowa fabryki w USA. Przymierzamy się do kampanii na Kickstarterze, aby to sfinansować - dodał Dariusz Lewandowski.