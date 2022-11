Cisco zaprezentowało nową odsłonę Webex Customer Experience i wspólnie z WebEx rewolucjonizuje cyfrowe customer experience.

System automatyzuje pracę cyfrowych i głosowych kanałów komunikacji. I daje wiele nowych możliwości.

Konsumenci stawiający na komunikację cyfrową oczekują obecnie bardziej responsywnych i spersonalizowanych rozwiązań. Trend ten skłania firmy do przemyślenia swojego podejścia do CX. Klienci chcą oferty od jednego dostawcy, któremu ufają. Oferty, która łączy zaawansowane funkcje CX z bezpieczeństwem i niezawodnością. Z tego znane jest Cisco — mówi Jeetu Patel, EVP i GM, Cisco Security and Collaboration.