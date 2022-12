Browary Warszawskie to jeden z najnowocześniejszych projektów wielofunkcyjnych w Warszawie. Teraz, dzięki współpracy Echo Investment z Google Cloud i firmą Aioniq, został on wzbogacony o nowe rozwiązanie.

Nowe rozwiązanie dostarcza precyzyjne dane o ruchu i natężeniu osób przebywających na jego terenie.

Ten pionierski projekt bazuje na sztucznej inteligencji i w czasie rzeczywistym gromadzi dane.

Browary stały się miejscem spotkań chętnie wybieranym zarówno przez biznes, mieszkańców Warszawy, turystów, jak i gwiazdy czy influencerów.

W 2021 r. Echo Investment oficjalnie otworzyło Browary Warszawskie, duży wielofunkcyjny projekt „destination” usytuowany w sercu warszawskiej Woli. Od tego czasu Browary Warszawskie przyciągają otwartymi, zielonymi przestrzeniami publicznymi i świetnie skrojoną ofertą gastronomiczno-rozrywkową. W 2021 r. otworzyło się tu 26 konceptów food and beverage, w tym popularny wśród warszawiaków Food Hall Browary z 12 punktami restauracyjnymi i barami. Browary stały się miejscem spotkań chętnie wybieranym zarówno przez biznes, mieszkańców Warszawy, turystów, jak i gwiazdy czy influencerów. Biorąc pod uwagę popularność tego projektu, Echo Investment chciało zapewnić swoim najemcom, zwłaszcza restauratorom, większy wgląd w to, w jaki sposób ludzie korzystają z przestrzeni. Google Cloud pomogło odpowiedzieć na to pytanie.

Potrzeba nawiązania współpracy z Google Cloud i Aioniq zrodziła się w dziale marketingu – mówi Dominika Telega-Bałdyga, Marketing Manager w Echo Investment.

– Chcieliśmy monitorować ruch i zachowania osób na terenie całego kompleksu Browarów Warszawskich i pokazać naszym obecnym i przyszłym najemcom – restauratorom i inwestorom, jak ludzie poruszają się, reagują na przestrzeń i organizowane akcje marketingowe - dodaje.

Machine learning na potrzeby monitorowania ruchu osób

Ze względu na wielkość Browarów Warszawskich trudno jest skutecznie monitorować ruch osób. Zadanie było o tyle trudniejsze, że jest to otwarta zabudowa, bez jednego wejścia czy wyjścia. Jest to idealny przykład wyzwania, któremu można sprostać jedynie za pomocą technologii. Co więcej, poprzeczka była zawieszona wysoko, ponieważ zastosowane rozwiązanie musiało wykazać wysoki poziom dokładności. Realizację projektu umożliwiła współpraca z firmą Aioniq, będącą Google Cloud Premier Partner.

Mamy obsesję na punkcie user experience – mówi Waldemar Olbryk, CEO Archicom, dewelopera mieszkaniowego należącego do Grupy Echo Investment.

Waldemar Olbryk, mat.pras.

Choć przede wszystkim jest związany z Archicomem, Waldemar Olbryk aktywnie angażuje się w projekty, których celem jest znalezienie sposobów, w jakie technologia może przyczynić się do zwiększenia wartości całej Grupy.

– Bardzo często deweloperzy budują projekt, sprzedają go i ruszają dalej. My jednak chcemy dowiedzieć się, jak nasze budynki są wykorzystywane, długo po tym, jak skończymy je budować, i wykorzystać te lekcje w nowych projektach – komentuje. – Nazywam to DevOps dla nieruchomości, napędzany przez technologię - dodaje.

Pod koniec 2021 roku Echo Investment rozpoczęło budowę swojego rozwiązania od monitorowania ruchu, zaczynając od instalacji kamer, strategicznie rozmieszczonych na terenie Browarów Warszawskich. Zastosowany system monitorowania natężenia ruchu składa się z kilku części. Najważniejszym elementem jest oczywiście model sztucznej inteligencji odpowiedzialny za tzw. „widzenie komputerowe” (ang. Computer Vision). To właśnie ta część oprogramowania odpowiada za rozpoznanie obiektów typu „człowiek” na obrazie wideo, który dostarczany jest w czasie rzeczywistym z wielu kamer jednocześnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obraz z kamer jest analizowany bezpośrednio przy kamerach i nie jest nigdzie zapisywany. Dane dotyczące rozpoznawania obiektów na obrazie są zamieniane od razu na informację tekstową w postaci zdarzeń. Taki plik tekstowy jest przesyłany do Google Cloud Platform. To właśnie tam następuje zapisanie danych tekstowych w hurtowni danych Google BigQuery, w celu ich późniejszej prezentacji w postaci raportów za pomocą narzędzi analitycznych takich jak Google Data Studio.

– Za pomocą Google Data Studio tworzymy trzy poziomy raportów: od początku roku do chwili obecnej, miesięczne i dzienne – mówi Michał Puterman, dyrektor zarządzający w Aioniq i jeden z głównych architektów platformy monitorowania ruchu dla Echo Investment. – Oznacza to, że możemy bardzo szybko i przejrzyście zorientować się, gdzie zmierzają trendy w krótkim, średnim i długim okresie. Dzięki temu marketing Echo Investment może podejmować prawidłowe decyzje opierając się na solidnych danych.

Przedstawienie wartości projektu w całym jego cyklu życia

Z pomocą technologii Google Cloud i Aioniq, nowe rozwiązanie Echo Investment zapewniło firmie bezprecedensowy wgląd w sposób, w jaki ludzie poruszają się po jej przestrzeniach. Dzięki wolumenowi danych, które nowa platforma może gromadzić, Deweloper jest w stanie dokładnie monitorować ruch dziesiątek tysięcy odwiedzających w czasie rzeczywistym.

Echo Investment ma teraz całodobowy, dokładny, działający w czasie rzeczywistym obraz ruchu osób w jednej z największych i najbardziej złożonych przestrzeni miejskich. Wszystko to zostało osiągnięte za niewielki ułamek kosztów, jakie pochłonęłoby ręczne badanie tego obszaru, które nie mogłoby być przeprowadzane w sposób ciągły i byłoby nieprecyzyjne. Szeroki zasięg kamer i możliwość szybkiej analizy oznacza, że deweloper może nie tylko śledzić wejścia i wyjścia z Browarów Warszawskich, ale także ruch w samej przestrzeni. To właśnie te przełomowe spostrzeżenia otwierają drzwi do nowych sposobów rozwoju przestrzeni miejskiej i budowania relacji z partnerami.

– Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę zdobytą w projektach z różnych sektorów rynku, stawiamy na synergię działań i wdrażanie dobrych praktyk w naszych kolejnych projektach miastotwórczych. Kiedy sześć lat temu rozpoczynaliśmy prace nad Browarami Warszawskimi, prezentując je jako pierwszy projekt "destination", była to koncepcja przełomowa na polskim rynku, ponieważ jej celem było stworzenie prawdziwego, wielofunkcyjnego miasta do mieszkania, pracy i odwiedzania. Dziś, patrząc na gotowy projekt, jesteśmy dumni, że ten cel udało się zrealizować i okazał się ogromnym sukcesem – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za projekty komercyjne.