Jednym ze znaczących minusów we współpracy afiliacyjnej był do tej pory długi czas oczekiwania na wypłatę wynagrodzenia dla partnerów afiliacyjnych za ich działania promocyjne.To może się zmienić.

W perspektywie globalnej okres oczekiwania na wypłatę wynagrodzenia dla partnerów afiliacyjnych wynosi nawet dwa miesiące.

Admitad, dostawca rozwiązań IT w zakresie performance marketingu, postanowił uporać się z tym problemem.

Odpowiedzią na niego jest sztuczna inteligencja, coraz szerzej wykorzystywana w całej branży marketingowej.

Firma zainwestuje aż 10 milionów dolarów w dalszy rozwój mechanizmów błyskawicznych wypłat.

Sztuczna inteligencja jest przyszłością niejednej branży. Marketing nie jest tutaj wyjątkiem – AI jest wykorzystywana do różnych działań – począwszy od projektowania banerów, a skończywszy na generowaniu nagłówków w materiałach promocyjnych. Sieć CPA (cost per action), jako istotna część tej gałęzi biznesu, również doczekała się innowacyjnego rozwiązania swojego największego problemu. Nowy projekt Admitad, wspomagany przez sztuczną inteligencję, zaoszczędzi czas dziesiątek tysięcy marketerów.

Długie terminy wypłat to jedno z największych wyzwań, z jakimi boryka się branża partnerska. Dlatego specjaliści od marketingu od dawna poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapewnić partnerom afiliacyjnym natychmiastowy dostęp do zarobionych przez nich pieniędzy. W skali globalnej partnerzy czekają czasami aż dwa miesiące pomiędzy każdym działaniem ukierunkowanym (np. zamówieniem lub instalacją aplikacji), a momentem, w którym są w stanie wypłacić środki, pozyskane od reklamodawcy lub sprzedawcy internetowego. Nowatorskim rozwiązaniem tego problemu jest właśnie algorytm sztucznej inteligencji, dzięki wsparciu którego zarobione pieniądze mogą zostać wypłacone już następnego dnia po zakończeniu akcji promocyjnej.

Szybszy i prostszy sposób na wypłatę środków.

Do tej pory wypłaty środków były opóźniane przez dwa istotne elementy. Najpierw reklamodawca musiał zweryfikować i zatwierdzić swoje ukierunkowane działania. Zazwyczaj zatwierdzano tylko pewien procent zamówień. Następnie reklamodawca kredytował swoje konto sieci partnerskiej, aby zapłacić za potwierdzone działania. Te dwa etapy nierzadko trwały nawet kilka miesięcy, dlatego cała branża potrzebowała uproszczenia procedur i nowych narzędzi, które w tym pomogą.

Rozwiązanie Instant Payout, wprowadzone przez Admitad na rynek już w 2021 roku, całkowicie pomija drugi z kroków. Pozwala to na wypłacenie środków zaraz po zatwierdzeniu działań przez reklamodawcę. Sieć partnerska Admitad wzięła na siebie koszty i ryzyko związane z oczekiwaniem na zapłatę przez reklamodawców. Dzięki temu partnerzy Admitad oszczędzają cenne tygodnie i są w stanie natychmiast wprowadzić zarobione pieniądze z powrotem do obiegu. Mogą też dalej rozwijać swoje platformy i zasoby informacyjne, kupując ruch i przyciągając nowe leady, a przez to jeszcze bardziej zwiększać swoje zyski.

Chociaż Instant Payout usunął jedną z przyczyn długiego czasu wypłat, etap zatwierdzania pozostał powodem znacznych opóźnień. Dlatego Admitad sięgnął po sztuczną inteligencję. W ciągu kilku miesięcy firma opracowała i wdrożyła model uczenia maszynowego (machine learning), który stał się podstawą rewolucyjnego systemu wypłat – Instant Payout Pro. W tym systemie, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, błyskawicznie przeprowadzane są analizy wszystkich ukierunkowanych działań oraz przewidywane te, które zostaną zatwierdzone przez sprzedawcę. Algorytm doskonale radzi sobie z tymi prognozami na podstawie danych gromadzonych od lat przez firmę. Dzięki niemu nagrody za działania mogą być wypłacane z wyprzedzeniem – nawet już jeden dzień po ich zakończeniu.

System jest bardzo precyzyjny. Uwzględnia kilkaset zmiennych, w tym historię zatwierdzeń wydawców i wypłat reklamodawców, ilość generowanego ruchu, statystyki całkowitego obrotu i zarobków, dane specyficzne dla zlecenia oraz charakterystyki akcji. Algorytm stale sam uczy się i rozwija. Po zaledwie sześciu miesiącach analizy danych, osiągnął już 95 proc. dokładności w przewidywaniu procentu zatwierdzenia, a wynik ten dalej się poprawia – podkreśla Mateusz Łukianiuk, Country Manager w Admitad.

Zmiana jest tak znacząca, że prawdopodobnie już niedługo stanie się standardem w branży partnerskiej. Co więcej, Admitad planuje dalszy rozwój projektu, testując jego możliwości w innych obszarach rynku, takich jak ocena ryzyka, rozwiązania antyfraudowe i scoring wydawców, w celu zwiększenia przejrzystości dla marek.

Potencjał AI i uczenia maszynowego w branży marketingu partnerskiego wydaje się niemal nieograniczony. Z tego względu spodziewać się można dalszego dynamicznego rozwoju w tym obszarze. Przykład Instant Payout Pro pokazuje, jak wiele może zmienić i ułatwić efektywne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.