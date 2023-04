Cisco zaprezentowało nowe funkcje sztucznej inteligencji (AI) w rozwiązaniach Webex, które zapewniają niezrównane wrażenia z pracy hybrydowej.

W świecie, w którym klienci i pracownicy wymagają narzędzi maksymalnie dopasowanych do swoich potrzeb i stylu pracy, organizacje muszą sprostać tym oczekiwaniom.

Usprawnienia oparte na sztucznej inteligencji zostały wdrożone w pakiecie Webex Suite, urządzeniach i rozwiązaniach do współpracy.

Nowe funkcje pozwolą użytkownikom lepiej dopasować pracę do ich potrzeb.

Urządzenia do współpracy Cisco dysponują od teraz nowymi inteligentnymi możliwościami kamery, co pozwoli uzyskać zupełnie nowe wrażenia podczas spotkań, podobne do tych w kinie.

Cisco Webex przekroczył próg 10 milionów użytkowników, notując niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatniego roku.

- AI stanowi kolejny krok w ewolucji pracy hybrydowej i jest kluczem do satysfakcji klienta - powiedział Jeetu Patel, wiceprezes i dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa i współpracy w Cisco.

- Cisco ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji, dzięki wiodącemu w branży rozumieniu języka naturalnego oraz inteligencji audio i wideo w aplikacji Webex. Stawiając na AI, umożliwiamy naszym klientom dostarczanie najwyższych wyników pracy hybrydowej w oparciu o ich zbiory danych, jednocześnie nieugięcie chroniąc ich poufność i prywatność.

Kinowa jakość spotkań. Fot. Mat. pras.

Innowacje Webex obejmują trzy kategorie, aby zapewnić najwyższą jakość rozwiązań dla pracowników hybrydowych i klientów. Platforma obecnie posiada setki funkcji AI i uczenia maszynowego wbudowanych w produkty Cisco.

Praca hybrydowa wymaga hybrydowych narzędzi

Nowoczesna praca hybrydowa wymaga wykorzystania inteligencji wideo, ponieważ pracownicy coraz częściej wracają do biur i kluczowe jest zapewnienie każdemu takich samych warunków uczestnictwa w spotkaniu, niezależnie od jego lokalizacji. Bazując na zaawansowanych możliwościach AI, dostępnych już dziś w urządzeniach Cisco do współpracy, firma rozszerza opcje związane z inteligencją wideo w swoich produktach poprzez system operacyjny dla sal konferencyjnych Cisco Room OS. Użytkownicy skorzystają z możliwości automatycznego zapewnienia optymalnej jakości obrazu na każdym spotkaniu, wszędzie i o każdej porze, dzięki nowym możliwościom. Do korzyści należą:

Kinowa jakość spotkań: Dzięki kinowym spotkaniom na urządzeniach Cisco Collaboration kamery śledzą osoby poprzez rozpoznawanie głosu i twarzy, automatycznie przełączając widoki, aby uchwycić najlepszy kąt aktywnego mówcy. Daje to korzyści osobom znajdującym się w pomieszczeniu dzięki nieskazitelnej ostrości na mówcy, a pracownicy hybrydowi nie znajdujący się w sali konferencyjnej będą czuli się włączeni w przebieg spotkania, nawet jeśli fizycznie nie znajdują się w pomieszczeniu.

Strefy spotkań: Dzięki tej możliwości administratorzy IT mogą ustawić wirtualne granice dla dowolnej przestrzeni współpracy w biurze, przekształcając ją w strefę spotkań, gdzie następnie uczestnicy są indywidualnie kadrowani w skondensowanym widoku - z pominięciem pustej przestrzeni. W spotkaniu biorą udział tylko osoby znajdujące się wewnątrz zdefiniowanych obszarów. Ma to kluczowe znaczenie w ruchliwych, otwartych przestrzeniach oraz w salach konferencyjnych ze szklanymi ścianami, aby wyeliminować rozpraszanie uwagi przez osoby spoza spotkania.

W dzisiejszym, dynamicznym świecie firmy muszą zapewnić zatrudnionym osobom elastyczność w zakresie czasu, miejsca i sposobu pracy - co wymaga odpowiedniej technologii. Dowodem na zdolność Cisco do dostarczania elastycznych technologii dla pracowników hybrydowych, jest pokonanie bariery ponad 10 milionów użytkowników, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w skali roku. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować współpracę, firma wprowadza nowe możliwości AI w Webex Suite, w tym:

Spotkania w wysokiej rozdzielczości (HD), które wymagają mniejszego przesyłu danych: funkcja Super Resolution zapewnia krystalicznie czyste wideo podczas spotkań w środowisku Webex, nawet w przypadku kamer o niskiej jakości lub warunków niskiej przepustowości.

Inteligentne doświetlenie: Aby zapewnić ludziom jak najlepszy wygląd w każdym środowisku, inteligentne doświetlenie automatycznie poprawia słabe oświetlenie, gdy jest ono zbyt ciemne lub jasne. Na przykład, podczas pracy na zewnątrz w słoneczny dzień, wygląd niedoświetlonego wideo jest korygowany, aby osoba była bardziej widoczna.

Automatyczna aktualizacja "zaraz wracam": Ta funkcja automatycznie umieszcza komunikat BRB, rozmywa tło i wycisza dźwięk, gdy użytkownik odchodzi od spotkania Webex. Na przykład, jeśli zadzwoni dzwonek do drzwi i użytkownik opuści spotkanie, aby odebrać przesyłkę. Komunikat BRB jest automatycznie usuwany po powrocie użytkownika.

Wymogi klientów są obecnie bardzo wysokie, a organizacje codziennie wchodzą w miliardy interakcji z klientami. Agenci i starsze systemy nie są w stanie nadążyć za ilością, szybkością i zróżnicowaniem interakcji. Cisco wykorzystuje swoją wiodącą na rynku technologię, aby zasilić swoje rozwiązania Webex do obsługi klientów.

Samouczące się centrum komunikacyjne

Cisco przedstawiło swoją wizję samouczącego się centrum kontaktowego i wprowadziło nowe funkcje w zakresie obsługi klienta z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Zostały one wdrożone w ramach Webex Contact Center i platformę komunikacyjną w chmurze, Webex Connect. Nowe możliwości obejmują: