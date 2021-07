TDJ Estate wprowadza nowoczesne technologie do Pierwszej Dzielnicy

Pierwszym projektem mieszkaniowym TDJ Estate, w którym wdrożono mobilne rozwiązanie Blue Bolt, jest powstająca w sąsiedztwie katowickiego Spodka i Strefy Kultury – Pierwsza Dzielnica.

Aplikacja zapewni dostęp do budynków mieszkalnych i infrastruktury im towarzyszącej za pomocą smartfona.

Dzięki temu ograniczone zostanie do minimum korzystanie z paneli i przycisków, co w dobie doświadczeń post pandemicznych jest niezwykle ważne.

– Stawiamy na nowoczesne technologie i zależy nam na ułatwianiu mieszkańcom życia. Smartfon dawno zastąpił tradycyjne urządzenia typu aparat fotograficzny, budzik czy kalkulator. Dlaczego więc nie miałby być również kluczem? Stopniowe odchodzenie od noszenia ze sobą pęku kluczy, kart dostępu, pastylek czy pilotów do bram garażowych, wpisuje się w ten trend ­– płacenie za zakupy telefonem dziś już nikogo nie dziwi. Wygoda, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas niezwykle istotne, zwłaszcza teraz, kiedy tak ważne jest poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z przestrzeni wspólnych tj. klatki schodowe, hole czy windy – mówi Adam Urbański, dyrektor sprzedaży w TDJ Estate.

Pierwsza Dzielnica z bezdotykowym rozwiązaniem

Przyszli mieszkańcy Pierwszej Dzielnicy, zlokalizowanej w rejonie ulic Góreckiego i Dobrowolskiego w Katowicach, będą mieć możliwość otwarcia bramy garażowej przy użyciu smartfona lub karty dalekiego zasięgu, nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Dostęp do budynków od strony drzwi wejściowych ograniczy się do szybkiego kliknięcia wyświetlacza smartfona – zapamiętywanie kodu i wbijanie go na klawiaturze domofonu przejdzie do historii. Ustawienie opcji automatycznego otwierania sprawi, że wyjmowanie telefonu z kieszeni czy torebki nie będzie konieczne. Dzięki aplikacji Blue Bolt lokatorzy będą mieć możliwość bezdotykowego przywoływania windy z poziomu kondygnacji podziemnych lub holu i dostania się na właściwe piętro, co jest szczególnie przydatne gdy w rękach trzyma się torby z zakupami czy walizki. Aplikacja zapewni również łatwy dostęp do stref wspólnych (strefy spotkań, relaksu i kreatywnej), czy rowerowi i wózkowni. Dodatkowo, umożliwi mieszkańcom dokonywanie rezerwacji w obrębie stref wspólnych, co zapewne ułatwi korzystanie z tych przestrzeni. Blue Bolt ma jeszcze jedną przydatną funkcję – pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym, kto ma dostęp do budynku. Mieszkańcy mogą przydzielać dostęp do konkretnych wejść swoim bliskim i zaproszonym gościom. Aplikacja jest stworzona tak, by korzystanie z niej było jak najbardziej przystępne. Pobiera minimalne ilości energii, aktywując się tylko w pobliżu zamków i nie obciążając smartfonów.