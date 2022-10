Dyson uwielbia wyzwania, które inni boją się podejmować. Rozwiązywanie problemów i odwaga wybiegania w przyszłość są wpisane w DNA marki. Więcej za mniej, jak najwydajniej w możliwie najprostszy sposób, a wszystko to przy racjonalnym gospodarowaniu materiałami i energią – to idee, które przyświecają naszym inżynierom, i cechy, z których słyną nasze produkty.

Inżynieria lean – podstawa filozofii marki – to dla Dyson dążenie do doskonałości przy zachowaniu równowagi technologii, ergonomii i ekologii. To wykorzystanie najnowszej nauki, osiągnięć inżynierii i zmian zachowań użytkowników do zmniejszania wpływu produktów firmy na otoczenie. To jedyny kierunek rozwoju, który gwarantuje maksymalną dbałość o środowisko naturalne.

Przemyślane, efektywne wykorzystanie zasobów pozwala nam robić więcej za mniej i tworzyć coraz wydajniejsze rozwiązania.

Jak to robi Dyson

Za każdym wynalazkiem i za każdą innowacją stoją odwaga przekraczania granic, kreatywne myślenie i chęć zmiany codziennych nawyków. Choćby gotowość użycia do suszenia rąk strumienia powietrza zamiast ręczników jednorazowych czy silnego nawiewu zamiast energochłonnych grzałek.

Cechy te są widoczne we wszystkich produktach Dyson – szybszych, wydajniejszych, zużywających mniej energii silnikach; bezpiecznych dla środowiska, pojemniejszych bateriach; cieńszych, a zarazem mocniejszych tworzywach – i wykorzystywanych przez Dyson energooszczędnych technologiach, takich jak diody LED.

Zrównoważony rozwój to nie tylko nowoczesne technologie i projektowanie coraz lepszych produktów. To też zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje inwestorskie i społeczna odpowiedzialność biznesu, której wyrazem jest działalność charytatywna i edukacyjna. Wszystkie te obszary są dla firmy Dyson równie istotne.

Energooszczędna technologia suszenia rąk

Przy opracowywaniu produktów Dyson korzysta z metody elementów skończonych, techniki analityczno-obliczeniowej pozwalającej przewidzieć, jak prototyp będzie reagował na rzeczywiste czynniki, na przykład wibracje lub ciepło. Dzięki temu jeszcze na etapie projektowania możliwe jest wielokrotne wprowadzanie drobnych modyfikacji, choćby zmniejszanie grubości części, co jednak nie odbywa się kosztem wytrzymałości czy wydajności urządzenia.

Na przykład suszarka do rąk Dyson Airblade 9kJ została stworzona z myślą o trwałości. Przetestowana w warunkach intensywnej eksploatacji, doskonale się sprawdza – szybko suszy ręce, zużywając zaledwie 9,1 kilodżula energii na jeden cykl pracy. Co niezwykle istotne, Dyson Airblade 9kJ ma nawet o 88% niższy ślad węglowy niż ręczniki papierowe i zużywa jedną dziesiątą energii elektrycznej, której potrzebują konwencjonalne suszarki do rąk wykorzystujące ciepłe powietrze – potwierdzają to oceny cyklu życia przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology i Carbon Trust.

Dyson Airblade 9kJ pomaga zaoszczędzić miliardy jednorazowych, nienadających się do recyklingu ręczników papierowych, które co roku trafiają na wysypiska na całym świecie. Ze swej istoty tworzy lepsze środowisko nie tylko w łazienkach, ale i na zewnątrz.

Więcej informacji o suszarkach do rąk Dyson Airblade znajdziesz tutaj https://www.dyson.pl/dla-biznesu/suszarki-do-rak/airblade-9kj

Wpuść światło, którego potrzebujesz

W porównaniu z tradycyjnymi żarówkami diody LED są niezwykle trwałe i bardzo wydajne. Jednak niektórzy producenci nadal nie projektują lamp tak, by maksymalnie wykorzystać potencjał tej technologii, a niewłaściwie użytkowane diody LED szybko się przegrzewają, co zmniejsza ich żywotność i pogarsza jasność oraz barwę światła.

Dyson dostrzegł ten problem i rozwiązał go za pomocą technologii chłodzenia Heat Pipe. Próżniowo zamknięta miedziana rurka odprowadza ciepło z diod LED, zapewniając nieprzerwany, niewymagający dostarczania energii cykl chłodzenia, który pozwala zachować jakość światła nawet przez 60 lat. Czy trzeba nam czegoś więcej?

Czyste powietrze, czyli odetchnij z ulgą

Dyson prowadzi też na całym świecie badania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W naszych laboratoriach przyglądamy się źródłom zanieczyszczeń zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz – od pyłków, kurzu i lotnych związków organicznych (VOC) po dwutlenek azotu i inne wysoce szkodliwe gazy, takie jak pary benzenu. Ponieważ powietrze w pomieszczeniach może być nawet pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone niż na otwartej przestrzeni, szukamy najlepszych metod wykrywania, wychwytywania i usuwania tych zanieczyszczeń z budynków.

Dzięki oczyszczaniu powietrza filtrami HEPA stworzenie zdrowszego i przyjemniejszego środowiska w przestrzeniach komercyjnych jest dzisiaj w zasięgu ręki.

Więcej informacji o oczyszczaczach powierza Dyson znajdziesz tutaj https://www.dyson.pl/dla-biznesu/uzdatnianie-powietrza

Inteligentny znaczy trwały

Wybór zrównoważonego rozwoju nie oznacza wcale daleko idących kompromisów. Przeciwnie, kładzie nacisk na inteligentne projektowanie, tak by produkt był trwały, wydajny i energooszczędny.

Warto pamiętać, że materiały nie są niezmienne – tracą swe cechy wraz z upływem czasu i w zależności od warunków otoczenia. Dlatego też wszystkie produkty Dyson poddawane są rygorystycznym, długotrwałym całodobowym testom. Tylko dzięki testowaniu urządzeń aż do wystąpienia awarii możemy zrozumieć ograniczenia zastosowanej technologii, a co za tym idzie, tworzyć jeszcze wytrzymalsze urządzenia. Nasi inżynierowie wiedzą, jak ważne jest zbadanie każdego etapu życia produktu – od wydobycia i przetworzenia surowców do utylizacji po zakończeniu użytkowania. A skupiając się na wykorzystaniu mniejszej ilości energii i zasobów w fazie produkcji i eksploatacji naszych produktów, realnie zmniejszamy ich wpływ na środowisko w całym cyklu życia.

Teraz produkty Dyson dla biznesu dostępne są w atrakcyjnej formie leasingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami https://www.dyson.pl/dla-biznesu/przeglad/kontakt i poznaj ofertę produktów Dyson dla biur https://www.dyson.pl/dla-biznesu/przeglad/biura oraz dla placówek edukacyjnych https://www.dyson.pl/dla-biznesu/przeglad/edukacja.