Technologia, która przekona inwestorów

Czy inwestorzy są otwarci na nowoczesne technologie? - Jak najbardziej tak – pod warunkiem, że te ich zastosowanie przekłada się na wynik finansowy. Taka natura inwestora - twierdzi Witold Żołna.

Prezes Proteco Machines dzieli inwestorów na dwie grupy: jedną tworzą inwestorzy budujący nieruchomości, drugą - inwestorzy kapitałowi. - Zależy nam na obu grupach, ponieważ jesteśmy w początkowej fazie rozwoju i szukamy finansowania na dalsze inwestycje w innowacje - mówi Witold Żołna.

- Pracujemy nową technologią, podobną do tej, nad którą pracuje NASA przeznaczoną do myciu zbiorników rakietowych oraz Europejska Agencja Kosmiczna do mycia elementów satelit. Jeśli chodzi o współpracę z inwestorami budującymi lub zarządcami to np. w tym tygodniu mam kolejne spotkanie z sprawie stałej usługi lub produkcji maszyny dedykowanej do konkretnego budynku, co pozwala mi sądzić, że zainteresowanie pierwszej grupy inwestorów rośnie i daje pozytywny feedback z naszej działalności.

Jak zapewnia, Proteco Machines zmienia podejście do mycia elewacji budynków pod wieloma względami - od czas przez częstotliwość po metodę i jakość usługi.

- Regularne usługi mycia elewacji w dużej mierze dotyczą biurowców i są to relacje między zarządcą a usługodawcą, ale tak naprawdę podmiotem w tych usługach jest najemca powierzchni – to dla niego jest ta usługa i na tym się skupiamy - wyjaśnia Witold Żołna. - Nasz wkład w zmianę owego podejścia polega na zapewnieniu użytkownikowi obiektu lepszego komfortu. Najemca po drugiej stronie szyby nie widzi wiszącej osoby postronnej przed którą powinien chronić dane wrażliwe i która może go dekoncentrować. Za szybą jest szybko myjąca maszyna, do której człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja.

- Jeśli chodzi o częstotliwość to zarządcy niektórych nieruchomości nie podejmują mycia elewacji częściej niż raz w roku nie tylko ze względów finansowych; także dlatego, że jedno mycie potrafi trwać nawet kilka miesięcy - mówi szef Proteco Machines. - Z naszą technologią możemy myć kilkukrotnie szybciej i przez większą cześć roku, wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Np. ostatnio myliśmy biurowiec w grudniu. Klient jest zachwycony, bo nie znalazłby firmy, która w tych warunkach i w tak niskiej cenie umyłaby ten biurowiec. Teraz jest już naszym klientem i zarezerwował trzy mycia na ten rok.