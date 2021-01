Technologia, która wspiera omnichannel

Sprzedaż wielokanałowa – to niewątpliwie hasło mijającego roku i wizja biznesu na kolejne miesiące. Umożliwia klientowi zamawianie i odbieranie towaru kiedy, gdzie i jak chce. Lockdowny i przyspieszona digitalizacja procesu zakupowego spowodowały, że e-commerce przeżywa obecnie swój dynamiczny wzrost. To z kolei oznacza konieczność sprawnego zarządzania towarem, procesem alokacji i replenishmentu. W tym miejscu odnajduje swoje zastosowanie technologie, w tym RFID, która automatyzuje proces inwentaryzacji, dostaw, wysyłki, zarządzania zwrotami oraz zwiększa komfort zakupowy klientów.

Jaka jest zasada działania technologii RFID w retailu?

Marek Kwiatkowski, dyrektor handlowy Sescom: RFID to zdalna identyfikacja przedmiotów. Mówi się, że tagi RFID to tzw. metka XXI wieku. Najczęściej na zestaw RFID składa się nadajnik fal radiowych tzw. skaner RFID, wyposażony w software, który emituje sygnał radiowy o określonej częstotliwości oraz po drugiej stronie – odbiornik, czyli pasywne tagi RFID. Tag może mieć najróżniejszy kształt, najczęściej wykorzystywana jest papierowa lub materiałowa metka, jak ta z instrukcją prania lecz nieco sztywniejsza, posiadająca część metaliczną, bo we wnętrzu umieszczona jest antena. Występują też tagi używane w odzieży, które są np. nitką wszytą w ubranie. Jest to rzadsze rozwiązanie, ale podejrzewam, że w przyszłości stanie się standardem w branży odzieżowej. Zasada działania technologii, w uproszczeniu polega na odczycie chipa przez wiązkę radiową, którą rozsiewa po pomieszczeniu skaner. Co ciekawe chip w jednym ubraniu potrafi być odczytany 150 razy w ciągu 1 sekundy. RFID ma głównie zastosowanie w dwóch obszarach: w sieciach gdzie szybko rotują towary, jest duża masa towarowa i na przeciwwadze – tam gdzie są drogie produkty. Pozwala to na lepsze zabezpieczenie drogiego asortymentu, i częstą obserwację jego położenie, w czasie rzeczywistym.

RFID ma swoje początki jeszcze w latach 50., ale to dzisiaj przeżywa swój wielki rozwój. Jakie aspekty technologii doceniane są przez branżę retail?

RFID w retail służy trzem elementom: poprawia działalność operacyjną sklepów, zwłaszcza w obszarze logistyki, wspiera komfort zakupowy klientów, dając im ciekawe rozwiązania oraz służy do inwentaryzacji, która to z kolei wspiera procesy e-commerce i alokacyjne, czyli zarządzania asortymentem w sklepie – co w retail jest kluczowym aspektem. Posiadając identyfikację RFID jesteśmy w stanie znaleźć konkretny produkt, dzięki chipom, z zakodowanymi numerami EPC. Weźmy dla przykładu sieci fashion, które mając 2 tys. mkw. powierzchni sprzedażowej, posiadają obok dodatkowo taki sam metraż magazynu. Codziennie do takiego sklepu przychodzi ok. 100-150 kartonów ubrań, które trzeba sprawnie wypakować i umieścić na półkach. W tradycyjnym systemie, bez technologii RFID, do tej pracy oddelegowywane jest 5 osób, które przez parę godzin rozpakowują towar, sprawdzając zgodność np. z dokumentami dostawy. Mając RFID można nie otwierając kartonu sprawdzić jego zawartość. RFID w tym przypadku to szybka identyfikacja towarów bez otwierania kartonu oraz sprawne umieszczenie produktów na półkach sklepowych.

