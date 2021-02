Technologia nadzoru prac budowlanych zyskała wsparcie inwestorów

Twórcy AI Clearing ze swoim projektem weszli do jednej z najsłabiej zdigitalizowanych przestrzeni rynkowych – sektora budowlanego. Zaproponowali bazujący na sztucznej inteligencji system do monitoringu i nadzoru przebiegu prac bezpośrednio na placu budowy. Dość szybko od wprowadzenia go do sprzedaży zyskali pierwszych klientów i pierwszych inwestorów. W technologiczny i biznesowy potencjał rozwiązania AI Clearing uwierzyli estoński fundusz venture capital Tera Ventures, inwestujący w cyfrowe start-upy, oraz rodzime fundusze: Inovo Venture Partners i Innovation Nest. W rundzie seed na rozwój projektu przekazali 2 mln USD.

