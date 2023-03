Ośrodek badawczy Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP), który dotychczas wprowadził na rynek już wiele innowacyjnych rozwiązań, zakończył prace nad kolejnym projektem.

Całkowicie nowa technologia Lummo już wkrótce zostanie zaprezentowana szerszej publiczności.

Technologia obejmuje większość dziedzin produkcyjnych, od małych i rzemieślniczych, po wytwarzanie wyrobów na największą skalę.

Lummo to innowacyjna technologia weryfikacji i wizyjnej kontroli jakości detali wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych i małoseryjnych.

Technologia umożliwia wykrywanie wad detali takich jak:

niezgodna geometria,

niezgodny kolor,

wszelkie powstałe w trakcie produkcji wady wizualne, jak i estetyczne,

niedolania oraz wypływy, czyli wszelkie zaburzenia,

różnego rodzaju deformacje produktów,

punkty wtrysku,

a także wszelkie powstałe w trakcie produkcji uszkodzenia mechaniczne mające negatywny wpływ na produkt końcowy.

Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie technologii Lummo do produkcji? Zdecydowanie jest ich wiele. Pozwoli m.in. na:

całkowite wyeliminowanie czasochłonnej kontroli organoleptycznej, czyli procesu percepcji z wykorzystaniem ludzkich zmysłów,

jednoczesną weryfikację do kilkudziesięciu detali, co pozwoli na znaczne skrócenie całego procesu kontrolnego;

zapewnienie 100 proc. powtarzalności badań jakości detali, co jest bardzo ważne dla zachowania wysokiej jakości produktu;

wyeliminowanie kosztów poniesionych w wyniku zwrotów wadliwych towarów, a co za tym idzie pozwoli budować wizerunek wiarygodnego producenta,

uniknięcie ludzkich błędów, popełnianych podczas kontroli, których obecnie nie da się w zupełności wykluczyć.

Dodatkowo brak konieczności obsługi aplikacji przez wykwalifikowanych pracowników pozwoli na obniżenie kosztów własnych przedsiębiorstwa.

Wyeliminowanie awarii i przestojów spowodowanych przez tzw. czynnik ludzki to obecnie wychodzenie naprzeciw potrzebom rynku. Dostarczenie producentom systemu takiego jak Lummo powered by CBRTP to rozwiązanie, które ma znacząco obniżyć koszty generowane właśnie przez wspomniane błędy i usprawnić cały proces kontrolny – podkreśla Damian Rybczyński, Business Development Manager w CBRTP.

Kolejną zaletą systemu jest samodzielne rozpoznawanie i klasyfikacja poszczególnych detali. Oznacza to, że nie ma potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych danych do systemu – doskonale poradzi on sobie sam z rozpoznaniem każdego typu detalu poddawanego kontroli wizyjnej. W rozwiązaniu Lummo zastosowana została zarówno technologia 2D, jak i 3D. Technologia 2D pozwala na wykrywanie niezgodności i wtrąceń kolorystycznych, z kolei 3D zapewnia kontrolę geometrii z dokładnością do 0,1 mm, a także na łączenie skanów z 4 profilometrów.

Lummo daje również niesamowite możliwości skonfigurowania całego systemu pod konkretne, indywidualne potrzeby każdego klienta. Tej funkcji nie sposób przecenić.

Zwiększenie skuteczności kontroli jakości ma dziś znaczenie w przypadku każdej branży, gdyż przekłada się wprost na ograniczenie wadliwej produkcji, a tym samym – strat poniesionych przez producenta – zauważa specjalista z CBRTP.

Ta innowacyjna technologia stworzona została z myślą o firmach produkcyjnych, działających na mniejszą, jak i na większą skalę. Zatem przy odpowiednim zaplanowaniu procesów produkcyjnych i kontrolnych, korzyści z jej wdrożenia mogą być ogromne. Z powodzeniem znajdzie ona zastosowanie w:

branżach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją

wszelkiego rodzaju opakowań,

przemyśle papierniczym,

przemyśle medycznym,

przemyśle meblowym,

firmach zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych,

firmach produkujących wyroby ceramiczne,

firmach zajmujących się produkcją w dziedzinie automotive.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu kolejny raz stanęło na wysokości zadania i stworzyło przełomowe rozwiązanie, które ma szansę podbić rynek, nie tylko Polski, ale i światowy. Czy tak będzie? Czas pokaże.