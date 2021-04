Technologia pomoże HB Reavis efektywniej zarządzać biurowcem

Nowa aplikacja More by HB Reavis umożliwi lepsze zarządzanie obiektem biurowym.

- Już na długo przed pandemią zapewnialiśmy użytkownikom naszych budynków zdrowe, stymulujące przestrzenie, w których mogą się rozwijać i realizować stawiane przed nimi cele. Ten bezpieczny mikroświat, w którym ludzie czują się dobrze i pracują wydajnie, jest teraz jeszcze ważniejszy. More by HB Reavis to element naszej strategii Workplace-as-a-Service, który wspiera budynkową społeczność i ma duże znaczenie w staraniach o powrót biurowców do normalnego funkcjonowania – mówi Piotr Brzostek, Country Property Lead w HB Reavis.

Do dyspozycji najemców wielofunkcyjnych budynków Varso 1 i 2 w centrum Warszawy, a niebawem także Varso Tower oraz kampusu biurowego Forest, jest aplikacja mobilna More by HB Reavis. To intuicyjne, podręczne źródło informacji o dostępnych na miejscu udogodnieniach oraz wirtualna karta dostępu, która ułatwia poruszanie się po częściach wspólnych i korzystanie z parkingu: wyszukanie i rezerwację miejsca, udostępnienie go współpracownikom lub pokrycie opłaty za gości.

Po prostej rejestracji, użytkownik aplikacji More by HB Reavis znajdzie w niej specjalne oferty lokali gastronomicznych i usługowych, przegląd wydarzeń odbywających się w budynku, a także usługę concierge. Pracownicy mogą w ten sposób zlecić np. pranie, mycie samochodu, drobne naprawy czy dostawy kurierskie. Bezpieczne płatności za takie usługi zapewniają zaufani dostawcy platform płatniczych.

Biurowce nadal żyją

Najemcy budynków HB Reavis zawsze mogli liczyć na bogaty kalendarz wydarzeń dopasowanych do preferencji pracowników: od eventów kulinarnych oraz związanych ze zdrowym stylem życia, przez wernisaże, koncerty i pokazy filmowe, po ważne inicjatywy społeczne. Pomimo pandemicznych wyzwań, zespół zarządzający nie zrezygnował z tego typu działań.

- Mimo trudności spowodowanych ograniczeniem interakcji i koniecznością zachowania dystansu, organizujemy wydarzenia w formie bezkontaktowej. W jednym z budynków należących jeszcze do niedawna do HB Reavis, wraz z najemcą, przeprowadziliśmy zbiórkę elektrośmieci oraz rozdaliśmy tysiąc sadzonek z okazji światowego Dnia Drzewa. Cały czas rozwijamy też program aktywności dla pracowników Varso Place – mówi Magdalena Stelmaszczyk, Event Manager w HB Reavis.

Pracownicy firm działających w Varso Place jesienią i zimą mogli m.in. odkryć historię tej części Warszawy podczas spaceru z przewodnikiem, podziwiać wystawy sztuki w lobby budynków, a nawet samemu zaprezentować swoje artystyczne dokonania. Dodatkowo, zorganizowano szereg wydarzeń on-line, w tym warsztaty z tworzenia lasów w słoiku i zapachowych świec, a także zajęcia poświęcone zdrowemu kręgosłupowi.