Technologia wsparciem w procesie inwestycyjnym. Jak usprawnić zarządzanie dokumentacją projektów

Effectve DM to narzędzie, które może być odpowiedzią na problemy branży budowlanej - sprawdziło się na około czterdziestu zrealizowanych projektach. O szczegółach rozwiązania rozmawiamy z Pawłem Fertem i Mateuszem Dąbrowskim, twórcami polskiej platformy do zarządzania dokumentacją.

Wywodzicie się z konsultingu budowlanego, jak to się stało że zajęliście się tworzeniem oprogramowania? Skąd pomysł na stworzenie systemu EDM?

Mateusz Dąbrowski: EDM to skrót od Effective Data Management i jest to narzędzie do skutecznego zarządzania danymi i dokumentami w procesie inwestycyjnym/budowalnym. Od początku przyświecała nam praktyczność, więc i nazwa – oryginalnie zbyt długa – przyjęła się jako skrót EDM. Dzisiaj, po 5 latach, możemy powiedzieć, że narzędzie z powodzeniem zdaje egzamin – w międzyczasie sprawdziło się na około czterdziestu zrealizowanych projektach.

Paweł Fert: Jak każda innowacja, także i ta powstała z potrzeby. Mamy wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu projektami na mniejszych i naprawdę dużych budowach. Kilka lat temu zorientowaliśmy się, że stosowane przez inwestorów duże i drogie platformy nie sprawdzają się. Pamiętam, mieliśmy naprawdę duży projekt i tylko 2 osoby wiedziały, jak to skomplikowane narzędzie obsłużyć i jak z niego korzystać. Wszyscy wiedzieli, że wykonawca kupił fantastyczne i kompleksowe rozwiązanie, tyle że ci, którzy mieli realnie z niego korzystać, nie mieli pojęcia, jak obsłużyć je w praktyce. Obsługa okazała się po prostu zbyt skomplikowana, czasochłonna, nieporęczna i w efekcie nieefektywna.

Czym zatem charakteryzuje się wasze autorskie rozwiązanie? Jakie niesie korzyści?

P: Chcieliśmy stworzyć proste funkcjonalne narzędzie, z którego będą mogły korzystać osoby o różnym poziomie obeznania z technologiami, zarówno ktoś bardzo biegły w obsłudze komputera, jak i ten korzystający z doskoku. Zależało nam na prostej obsłudze i funkcjach - oczywiście innych niż zwykły dysk sieciowy - ale jednak wynikających z realnych potrzeb budowy, a nie z digitalnej mody. Jesteśmy praktykami, znamy realia polskiej budowy „od podszewki” i naszym celem było ułatwienie życia wszystkim jej uczestnikom.

M: Chcieliśmy też, żeby wdrożenie było krótkie i intuicyjne. Na budowie nie ma czasu na długie studiowanie narzędzi obsługi. Jak nikt nie wie, do czego ono służy to w efekcie przestaje być używane aż wreszcie zostaje tylko abonament/opłata licencyjna.

