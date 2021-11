Transformacja cyfrowa podstawą zrównoważonego budownictwa

Od dynamicznie rozwijających się branż – takich jak sektor budowlany – oczekujemy zatem zmian, które realnie ograniczą ślad węglowy. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej – co więcej proekologiczne rozwiązanie, jakim jest transformacja cyfrowa, pozwala także spełniać cele biznesowe.

Wśród profitów jest minimalizacja błędów popełnianych na placach budowy oraz maksymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów.

Jedynie balans pomiędzy tymi dwoma aspektami jest gwarancją zapewnienia zrównoważonego charakteru projektów nieruchomościowych.

Prężnie rozwijające się branże wywierają znaczący wpływ na środowisko naturalne. Szacuje się, że budynki w Europie odpowiadają za 40 proc. zużywanej energii oraz za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Nie dziwi więc, że sektor budowlany i nieruchomości stają się obiektem zainteresowań zwolenników ekologicznego stylu życia. Obecnie wprowadzanie zielonych rozwiązań to już nie opcjonalne działanie, a biznesowa konieczność. Konkretne kroki w tym kierunku podejmują także politycy. Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że za niespełna trzy dekady państwa członkowskie mają emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile są w stanie pochłonąć. W praktyce zakłada to niemal całkowitą dekarbonizację gospodarki.

Zielona moc biznesu

Świadomi zmieniającej się rzeczywistości przedsiębiorcy ogłaszają ambitne plany związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Działalność branży budowlanej bezpośrednio wiąże się ze sporymi wykorzystywaniem energii czy wody oraz produkcją odpadów. Aby sprostać rynkowym (i politycznym) wymaganiom firmy poszukują skutecznych, proekologicznych rozwiązań. Jako jedną z najefektywniejszych metod wskazuje się transformację cyfrową. Presja jest spora, ponieważ – jak prognozują eksperci – działania podjęte właśnie przez firmy budowlane będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ogólnej neutralności klimatycznej.

Rachunek zysków i strat

Realizacji zadania nie ułatwia także otoczenie gospodarcze. Wybuch pandemii COVID-19 i wprowadzane restrykcje zaburzyły łańcuchy dostaw. Obecnie dodatkowe wyzwanie stanowi rosnąca inflacja. Kryzys ekonomiczny sprawił, że Polacy chętniej inwestują swoje oszczędności w nieruchomości, co znacząco napędza branżę budowlaną. Dotyczy to także sektora biurowego, który przez globalne fundusze oraz inwestorów traktowane są jako bezpieczna lokata kapitału. Szybkie tempo pracy niestety sprzyja powstawaniu usterek. Statystycznie w projektach budowlanych występują 1–2 błędy konstrukcyjne na 10 m². Przyczyną problemów może być nawet pojedyncza decyzja podjęta na placu budowy, wynikająca z niewystarczającej komunikacji wewnątrz zespołu. Naprawa nieprawidłowości wymaga często wyprodukowania i przetransportowania nowych materiałów. To wszystko przyczynia się do zwiększania śladu węglowego, wzrostu kosztów projektu, a także przekroczenia terminu realizacji.