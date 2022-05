Trzeba budować i co więcej: remontować bez śladu węglowego

Sprawić, by to co jest, stało się ekologiczne - oto największe wyzwanie kolejnych lat, bo potrzebne są zmiany. - Jest kryzys, musimy działać - przekonuje Xavier Guesnu, prezes Zarządu w Lafarge Polska. - Budynek jest ekosystemem i miasto jest ekosystemem. Rozsądne, skoordynowane zmiany dają ogromną korzyść - podkreśla Agnieszka Strzemińska, prezydentka w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Co bystrzejsi obserwatorzy rynku nieruchomości już dostrzegli, że kupno biurowca do renowacji to doskonała inwestycja. Oni wiedzą, że to ważniejsze, niż zbudować nowy budynek od zera.

40 proc. emisji gazów cieplarnianych miast emitują budynki.

Ważny jest sposób eksploatacji obiektów: woda deszczowa do podlewania patio czy ogrodu, światła led, fotowoltaika.

Są już dostępne rozwiązania do budowy zrównoważonych miast, ale skala stosowania rozwiązań jest mała.

Dużą rolę odegra odpowiedzialność świata biznesu i rządów państw, które muszą podejmować działania.

Przyszłość to centra dużych miast bez samochodów, konsekwentne zazielenianie powierzchni, transport zbiorowy i właściwa renowacja istniejących budynków.

W miastach żyje około 3,5 miliarda ludzi. Wg. szacunków ONZ za 8 lat mieszkańcy miast będą stanowić 60, a może nawet 75 proc. populacji Ziemi. Tymczasem w miastach brakuje właściwej infrastruktury.

Sektor budowlany ma kluczowy wpływ na obniżenie śladu węglowego każdego metra kwadratowego budynku. Używanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych pozwala zwiększyć efektywność energetyczną budynków. Ludzi jest i będzie więcej, więc infrastruktury musi powstawać więcej. Ale to budynki już istniejące: ich właściwa renowacja i eksploatacja mają ten potencjał, by naprawdę zmienić klimat globu i miast.

Bruno Greslé, dyrektor Techniczny w YAREAL Polska uważa, że branża deweloperska – ta sama, która ma opinię psującej zrównoważony rozwój miast – ma idealny potencjał na zaspokajanie potrzeb dotyczących infrastruktury w mieście. – Potrzebne są obiekty, które spełnią parametry akustyczne, termiczne i inne oczekiwania klientów. A te w ostatnim czasie są bardzo zmienione.

Przede wszystkim zieleń i komfort

Dziś ludzie oczekują czegoś innego niż 10 lat temu. Dziś chcą wokoło zieleni, dużego tarasu a może i patio w pracy. Chcą mieszkać w malej społeczności, w której będą się czuć jak w rodzinie, bo już nie chcą żyć w dużym budynku.

Najemcy biurowców również szukają komfortu dla pracowników. Komfortu po pandemii, czyli: wind sterowanych aplikacjami, bez miejsc wspólnego dotyku, klimatyzacji eliminującej smog. I to jest parametr pierwszy zmiany: właściwa infrastruktura.

Drugi parametr to bliskość komunikacji. Dla rowerzystów, zmniejszających w mieście ślad węglowy, muszą być łatwo dostępne trasy rowerowe, a w miejscu pracy szatnia i prysznic. Dla podróżujących komunikacją zbiorową bliskość tramwaju, autobus.

Trzeci parametr to właściwa organizacja przestrzeni: budynki łączące rożne funkcjonalności: biuro, mieszkanie, usługi, retail i sport.

- Musimy budować w sposób przyjazny dla środowiska. I to nie tylko jak chodzi o koncepcję architektoniczną, materiały i proces budowy. Tu głównie chodzi o eksploatację: woda deszczowa do podlewania patio czy ogrodu, światła led, fotowoltaika.

Wszystkie te rozwiązania są drogie. A deweloper musi pamiętać, że cena musi być dostępna dla ludzi. – Dziś cena często wymusza kompromis – mówi Bruno Greslé.

Można być proaktywnym

Ceny obecnie w stosunku do tych przed wojną na Ukrainie urosły o 15-20 proc. – To ogromny wzrost ceny na jednej inwestycji. Rozwiązania zrównoważone są jeszcze droższe. Te dwa czynniki sprawiają, że nie każdy może w taki budynek zainwestować – wyjaśnia dyrektor Techniczny YAREAL Polska. Nie wiemy, jaki będzie rozwój sytuacji teraz, ale przed wojną w Ukrainie deweloperzy mogli sprzedać dosłownie wszystko.

– Taka pozycja sprawia, że deweloper może być proaktywny. Działać i decydować samodzielnie, co chce budować – podkreśla Greslé.

Dla deweloperów obecna sytuacja jest nowa. – Współpracujemy z rożnymi dostawcami. Sprawdzamy dosłownie non stop, jak możemy budować lepiej. Wciąż pamiętając, że ludzie powinni móc to kupić. Widzimy nowe rozwiązania: są kostki brukowe filtrujące powietrze, są farby, które eliminują bakterie i grzyby. Rozwiązania są. Problem jest w tym, że są na małą skalę stosowane – konkluduje Bruno Greslé, dyrektor Techniczny w YAREAL Polska.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, członek zarządu APA Wojciechowski wskazuje, że już ponad 20 miast na świecie liczy sobie powyżej 20 mln. mieszkańców. Znamy je wszyscy, to m.in. Tokio, Delhi, Szanghaj, São Paulo, Meksyk, Kair, Nowy Jork czy Stambuł. W ciągu ostatnich 50 lat podwoiła się liczba mieszkańców ziemi, a 91 proc. lądu jest przekształcone przez ludzi. W ciągu ostatnich 200 lat ludzkość wyemitowała dwa razy tyle gazów cieplarnianych, co przez cały poprzedni okres. – Oznacza to, że zaciągnęliśmy folię na kulę ziemską. Większa ilość energii wpada do atmosfery. Ogrzewamy planetę. Teraz ta energia wpada do oceanów, ale raport ONZ jasno mówi, że za 20, 50 lat będziemy musieli stawić czoła potężnym zmianom. Nasze dzieci i nasze wnuki także – podkreśla architektka.

To się przekłada na konkrety: w rejonie równika latem temperatura może sięgnąć 70°C, tam już nie zamieszkamy. – Musimy zrobić wszystko, żeby dać szansę kolejnym pokoleniom. Musimy się edukować, uczyć społeczeństwo i przygotowywać się na kryzys. Jako społeczność musimy być gotowi.

Musimy zrozumieć, że idziemy w stronę globalnego impasu i nie mamy alternatywy – podkreśla Kalinowska-Sołtys.

Tymczasem w Polska, w stosunku do UE ma 8 lat opóźnienia w legislacji.

Jest presja ze strony inwestorów

Czy zatem architekci mają wpływ na to, by stosowane były zielone rozwiązania? Jest taki nacisk ze strony inwestorów. Biurowce to łatwiejszy temat. Tu istotne jest już na etapie koncepcji, jaki będzie ślad węglowy budynku, a produkt jest bardziej pod kontrolą. Dla zwykłych Kowalskich Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przyznaje Certyfikat ZIELONY DOM, dedykowany budynkom jedno i wielorodzinnym. – To właśnie jest budowa świadomości, po co mamy coś zmieniać, po co mamy to robić – tłumaczy Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Certyfikat pomaga: daje świadectwo, że materiały, z których budujemy mniej szkodzą środowisku już na etapie produkcji. Ale większość śladu węglowego powstaje w eksploatacji. Dlatego UE chce wprowadzać coraz bardziej restrykcyjne legislacje, dotyczące budownictwa.

Bruno Greslé, z YAREAL Polska uważa, że to jest szansa. – Musimy kontrolować ślad węglowy i na etapie powstawania budynku i podczas jego eksploatacji. Dziś potrafimy to już mierzyć. W Polsce legislacyjnie jesteśmy 8 lat w tył, ale przecież są jasne dyrektywy i my możemy się do nich dostosować – mówi.

Ucieleśniony węgiel to wbudowany ślad węglowy, związany z ukrytymi emisjami, pochodzącymi z pozyskiwania, produkcji i wykorzystywania materiałów budowlanych. To gazy cieplarniane (CO2), uwalniane podczas dowolnej budowy. Produkcja materiałów budowlanych stanowi aż 11 proc. wszystkich globalnych gazów cieplarnianych.

– Ceny emisji CO2 są po to, aby zmuszać przemysł do certyfikacji. To szansa na zmianę śladu węglowego materiałów - przekonuje Xavier Guesnu, prezes zarządu w Lafarge Polska.

– Dziś Lafarge będzie inwestować 130 mln euro, w nowe technologie. Robimy to, bo koszt emisji CO2 jest wysoki.

Dziś ludzie nie chcą płacić za ekologię. Za to także i rząd nie chce płacić. Ale musimy wytworzyć taki ekosystem, który sam z siebie wymusi wykorzystanie rozwiązań zielonych – mówi Guesnu. Jego zdaniem trzeba uświadomić ludzi, by używali zielonego budownictwa, bo jest kryzys. Musimy działać.

Trzeba chronić i wzmacniać cały system

Agnieszka Strzemińska, prezydentka w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, uważa, że nowe budynki są bezpieczne: nowe przepisy zmuszają producentów materiałów budowlanych, by kontrolowali ślad węglowy. Ale co z budynkami, które już są?

Tego nie wiemy. Nie mamy wskaźników co do prowadzonych remontów i renowacji. Nie ma obowiązku ani konieczności audytów. Przy większych budynkach są konieczne projekty. Ale tak naprawdę nie ma danych, czy remonty są robione w sposób konsekwentny i logiczny. Czy najpierw blokowane jest uciekanie energii z budynku, czy jest tak, ze inwestycje są robione ad hoc: tu zmienimy piec, tu postawimy solary. To są działania nieskoordynowane, nie przynoszące oczekiwanego efektu.

– Jeśli łatamy poszczególne elementy zamiast chronić i wzmacniać cały system, to tracimy potencjał ekosystemowy. Długofalowe zmiany dają ogromną, długofalową korzyść – mówi Strzemińska.

Nie wiadomo, kto ma się zająć istniejącą infrastrukturą, zmniejszając jej ślad węglowy. Zwiększyć przyjazność społeczną tych obiektów. Dziś matki z dziećmi w wózkach, osoby niepełnosprawne czy uchodźcy to ważni interesariusze rynku nieruchomości. A mimo to nie wiadomo, kto ma poprowadzić temat adresowania ich potrzeb w trudnym procesie transformacji energetycznej.

Inna sprawa, że te rozmowy dotyczą najczęściej biurowców i dużych budynków. A Polska to w większości małe budynki jednorodzinne, wzniesione na starych zasadach. Tu termomodernizacje są prowadzone na własnych reguł. Właściciele najczęściej nie mają możliwości wyłożenia wszystkich koniecznych na remont środków, żeby je później odebrać z funduszu termomodernizacji.

Tymczasem pryzmat pieniądza jest złudny.

Dziś może coś nam się nie opłacać. Ale szybko może się okazać, ze za 30 lat chętnie zapłacilibyśmy więcej, gdyby tylko można się było cofnąć w czasie.

I to jest w Polsce problem, z którym rząd musi sobie poradzić.

Są rozwiązania do budowy zrównoważonych miast

Francja, Holandia, Belgia – oto kraje, gdzie obowiązujące już legislacje są bardziej restrykcyjne niż w Polsce. W Lafarge mocno wierzą, że wysokie ceny węgla za tonę i energii elektrycznej za kilowat skutecznie wymuszą u nas zmiany. Jest zwrot w stronę ociepleń, jest zainteresowanie fotowoltaiką. – Beton żyje jak drzewa. Pochłania duży procent tego, co wytwarza podczas swojej produkcji. Inercja betonu pomaga odzyskiwać ciepło albo chłód – mówi Xavier Guesnu, prezes Zarządu w Lafarge Polska.

Są już dostępne rozwiązania do budowy zrównoważonych miast. Dużą rolę odegra odpowiedzialność świata biznesu i rządów państw, które muszą podejmować działania.

Przyszłość to centra dużych miast bez samochodów, konsekwentne zazielenianie, transport zbiorowy i renowacja istniejących budynków. – Remontować, nie budować, oto jest clou wszystkiego – podkreśla Xavier Guesnu, prezes Zarządu w Lafarge Polska.

