Usługa została wdrożona, by kobiety podróżujące Uberem, np. wracające z nocnej imprezy, czuły się bezpiecznie. Z Uber By Women na razie można korzystać w Warszawie, ale usługa ma być dostępna także innych miastach.

Aby zachęcić kierowczynie do korzystania z platformy, w zeszłym roku wprowadziliśmy dla nich funkcję umożliwiającą przyjmowanie zleceń na przejazdy wyłącznie od pasażerek. Wiemy, że pasażerki również oczekiwały możliwości dokonania wyboru kierowcy, dlatego dziś im go daliśmy – skomentowała wdrożenie usługi Anabel Diaz, vice President for Uber’s Mobility business across Europe, Middle East and Africa.