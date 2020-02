W siedzibie CCC rozpoczął pracę robot

Jest to pierwszy robot CCC przygotowany w technologii UiPath i kolejny krok w procesie transformacji cyfrowej Grupy prowadzącej do usprawniania procesów i poprawy rentowności.

- Wdrażanie robotyzacji w Dziale Finansów CCC rozpoczęliśmy w III kwartale 2019 roku. Podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy ją w technologii UiPath RPA wykorzystywanej do automatyzacji procesów. Wybór dostawcy, projekt procesu, development i testy systemu zajęły nam niecałe 3 miesiące. W najbliższym czasie planujemy rozwijać robotyzację w Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, za którą odpowiedzialny będzie Dział Ciągłego Doskonalenia – mówi Agnieszka Mielcarek, dyrektor ds. finansowych CCC S.A, nadzorująca cały proces.

- W ubiegłym roku wdrożyliśmy z powodzeniem kilkadziesiąt projektów IT. Nowe narzędzia usprawniają m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw oraz polepszają jakość informacji zarządczej. Wszystko po to, by naszą organizację jeszcze bardziej nakierować na potrzeby naszych klientek i klientów. Zgodnie z przyjętą strategią, kontynuujemy zaawansowany proces transformacji cyfrowej, dzięki czemu mamy potencjał do dalszego rozwoju i możliwość szybszego reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy być firmą maksymalnie skoncentrowaną na kliencie. RPA pozwoli nam odciążyć nasze zespoły z powtarzalnych prac i dedykować specjalistów do ambitnych, eksperckich zadań – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.

Spółka szacuje, że RPA pozwoli na minimalizację błędów oraz odciąży wysokiej klasy specjalistów z wykonywania powtarzalnych, niedopasowanych do ich eksperckich umiejętności prac. Umożliwi to pracownikom skupienie się na bardziej odpowiedzialnych zadaniach, co w efekcie przełoży się także na obniżenie kosztów. Weryfikacja rachunków kontrahentów to pierwsza robotyzacja w firmie. W koszyku zadań robota znajduje się również weryfikacja i uzupełnianie danych na potrzeby migracji do SAP oraz korespondencja masowa dotycząca faktur i dokumentów rozliczających.