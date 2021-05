Wystartowała szósta edycja Start-up Challenge. Czekamy na zgłoszenia

Start-up Challenge to konkurs towarzyszący Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Najlepsze 18 start-upów odbierze nagrody podczas EKG w Katowicach w dniach 20-22 września 2021

Do 20 lipca trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji Start-up Challenge.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 20-22 września 2021 w ramach towarzyszącej imprezy Start-up Challenge rywalizować będą twórcy i liderzy najciekawszych polskich i europejskich start-upów.

Zwycięzcy mogą liczyć na obecność w mediach i wejście do świata wielkiego biznesu, setka najlepszych powalczy o wyróżnienie i wsparcie swojego pomysłu, a wybrana osiemnastka zaprezentuje się na scenie w katowickim Spodku. To już szósta edycja tej imprezy.



Udział w rywalizacji mogą zadeklarować start-upy aktywne w rozmaitych branżach gospodarki czy dziedzinach życia społecznego. Jedyny formalny warunek to obecność na rynku nie dłuższa niż pięć lat. Aplikujący do Start-up Challenge podmiot musi mieć na koncie innowację w jednej z wymienionych postaci: produkt, technologia, model biznesowy lub zoptymalizowany proces.



Konkurs odbywa się się w sześciu kategoriach: New Industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), Environment ( Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), Tradition & Modernity ( Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), Health & Biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), Business Processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR) oraz Client & Lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).



Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłosiło się blisko 250 start-upów z różnych krajów - m.in. z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz USA. Największą popularnością wśród aplikujących cieszyła się, podobnie jak rok temu, kategoria client & lifestyle, do której zakwalifikowano 29 proc. start-upów. 20 proc. aplikacji dotyczy kategorii business processes, 19 proc. zgłoszeń odnotował sektor health & biotechnology, niewiele mniej – 17 proc. – kategoria environment, po 8 proc. sektory new industry oraz tradition & modernity.



Najlepsze Start-upy odbiorą nagrody podczas wrześniowego EKG. Ale i dla tych, których nagrody ominą udział w konkursie będzie niepowtarzalną okazją, by nawiązać nowe kontakty czy wymienić się doświadczeniami. EKG będzie też doskonałą okazją by nawiązać relacje ze światem biznesu, poznać jego oczekiwania, a z drugiej strony również zainteresować potencjalnych partnerów swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami.



Impreza będzie okazją by spotkać się z mentorami, inwestorami, prezesami największych spółek w Polsce, których w jednym miejscu i czasie zgromadzi Europejski Kongres Gospodarczy.



Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 20 lipca 2021 r.