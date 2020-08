X-kom współpracuje z Booksy

O polskim startupie Booksy służącym do rezerwacji wizyt robi się na świecie coraz głośniej. Teraz współpracę z nim rozpoczyna x-kom. Po odbiór sprzętów można umówić się tak samo jak do fryzjera –czytamy na spidersweb-pl.

Booksy to platforma do rezerwacji wizyt. Poprzez Booksy można umówić się np. do fryzjera, barbera, salonu kosmetycznego, ale też np. do fizjoterapeuty lub masażysty. Teraz w Booksy można umówić wizytę w z-komie na konkretną godzinę. Unika się stania w kolejce, a także długiego przebywania w sklepie, co w dobie pandemii nie dla wszystkich jest komfortowe. Do x-komu można umówić się po odbiór towaru lub na konsultację z pracownikami.

Booksy przed wybuchem pandemii było typowane na polskiego jednorożca, ale Covid mocno odcisnął się na startupie. W szczytowym momencie z usługi mogło korzystać nawet 7 mln osób, ale pandemia i idące za nią ograniczenia w działalności lokali zmieniły wszystko. Pod koniec marca Booksy zwolniło połowę ze swojej ok. trzystuosobowej załogi, a Stefan Batory – założyciel i CEO firmy – szacował, że startup utraci połowę z ok. 300 tys. współpracujących lokali. Teraz, po kilku słabych miesiącach, następuje odbicie – czytamy na stronie spidersweb-pl.