Z crowfundingiem po nową farmę fotowoltaiczną

Planowany start kampanii to przełom lutego i marca 2021. Inwestorzy pozyskani w ramach crowdfundingu będą partycypować w zyskach wypracowanych przez wszystkie projekty spółki. Farmy Fotowoltaiki SA planują debiut na NewConnect do 12 miesięcy, czyli najpóźniej na początku 2022 roku.



Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding SA. Spółka Farmy Fotowoltaiki została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 500 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku.



Spółka ponadto dewelopuje też inne farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę.



- Jesteśmy spółką deweloperską działającą w obszarze fotowoltaiki. Na obecnym etapie rozwoju generujemy koszty związane z budową farm. Przychody będziemy generować po uruchomieniu instalacji, czyli w 2022 roku. Z punktu widzenia inwestora istotny jest fakt, że mamy zakontraktowane projekty oraz to, że inwestycja w farmy fotowoltaiczne to sposób na wieloletni dochód pasywny. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą bowiem pozwalać na osiągnięcie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu – mówi Kamil Kita, prezes Farm Fotowoltaiki SA i jednocześnie członek zarządu Berg Holding SA.