Zalando przechodzi cyfrową transformację

Wzrastająca liczba e-konsumentów skłoniła giganta sprzedaży internetowej, firmę Zalando, do wdrożenia w Niemczech nowego systemu optymalizującego operacje biznesowe.

Zalando rozwija strategię cyfrowej transformacji w obszarze finansów i handlu detalicznego.

Firma, przy wsparciu PwC, wdrożyła w Niemczech system SAP S/4HANA optymalizujący codzienne operacje biznesowe.

W okresie kwiecień-czerwiec 2021 wartość sprzedaży towarów w Zalando wzrosła o 40 proc. rok do roku, do 3,8 mld euro. Na koniec drugiego kwartału platforma zakupowa miała 44,5 miliona aktywnych klientów.

SAP S/4HANA stworzyło silną podstawę dla transformacji cyfrowej obejmującej całe przedsiębiorstwo. Technologia od SAP pomogła poprawić jakość oraz strukturę danych.

Wzrasta liczba e-konsumentów. Najnowsze dane Gemius dowodzą, że 77 proc. badanych polskich internautów choć raz dokonało zakupów w sieci. Dla 13 proc. online stał się kanałem pierwszego wyboru przy poszukiwaniu produktów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych spontanicznie serwisów internetowych sprzedających odzież na drugim miejscu znalazło się Zalando.

W okresie kwiecień-czerwiec 2021 wartość sprzedaży towarów w Zalando wzrosła o 40 proc. rok do roku, do 3,8 mld euro. Na koniec drugiego kwartału platforma zakupowa miała 44,5 miliona aktywnych klientów. Marka na co dzień zarządza dużą ilością złożonych danych. Operacje biznesowe wymagały uproszczenia i automatyzacji, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego, skalowalnego wzrostu.

Migracja do systemu SAP S/4HANA umożliwiła przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym, tym samym zapewniając wsparcie dla procesów finansów oraz rachunkowości zarządczej. To z kolei miało przełożenie na obszar customer experience.

SAP S/4HANA stworzyło silną podstawę dla transformacji cyfrowej obejmującej całe przedsiębiorstwo. Zespół złożony z blisko 200 ekspertów w 16 miesięcy wdrożył zdalnie platformę technologiczną do obsługi hybrydowego środowiska rozwiązań SAP oraz innych aplikacji biznesowych. W efekcie system pozwolił przeprojektować procesy i upłynnić przepływ pomiędzy danymi finansowymi oraz operacyjnymi.

– Ten projekt to jedno z największych wdrożeń SAP S/4HANA, stanowiące cenny benchmark technologiczny dla branży detalicznej. SAP oraz PwC pomogły Zalando sprostać wyzwaniom biznesowym i jednocześnie stworzyły platformę wspierającą nasze ambitne cele rozwojowe – wyjaśnia Meg Greenhouse, VP Digital Workplace, Zalando SE.