Zatrzymane dostawy: światowy lider sprzedaje swój oddział w Rosji

Mówią o sobie, że swoją pracą przyczyniają się do tworzenia najlepszych na świecie miast. Po po ataku rakietowym Rosji na ukraińską galerię handlową Kone - fiński potentat technologiczny, producent wind, chodników i schodów ruchomych - wycofał się z Rosji.

Na tamtejszym rynku firma Kone była obecna od 1935 roku.

To naprawdę długa i pełna sukcesów historia. Decyzja o odejściu nie była łatwa. Niestety obecna sytuacja zmusiła korporację do podjęcia takiej decyzji - oświadczył Aleksiej Samkowicz.

Po odejściu Kone Samkowic stał się jednym z nowych właścicieli podmiotu organizowanego na bazie opuszczonej placówki.

Byli dyrektorzy rosyjskiego oddziału Kone także podpisali z firmą umowę. Obecnie są to już nowi właściciele nowego przedsiębiorstwa.

Podmiot powstał na bazie byłego rosyjskiego oddziału przedsiębiorstwa. Na ten moment nie jest wiadomo, jaka będzie kultura organizacyjna nowej firmy.

Konie nie podaje także, jakie koszta wygenerowała ta nagła transakcja. Fińskie przedsiębiorstwo informuje, że wszystkie formalności będą sfinalizowane w IV kwartale br.

Powstały po odejściu Kone nowy podmiot zostaje uruchomiony przy użyciu zasobów zlikwidowanego oddziału fińskiej firmy.

Przedsiębiorstwo będzie miało uprawnienia do przeprowadzania konserwacji oraz serwisów gwarancyjnych urządzeń Kone.

Będzie również zobowiązany doprowadzić do zakończenia podjęte przez finów aktualne projekty biznesowe.

Kone jest czołowym dostawcą automatyki, który swoim zasięgiem obejmuje:

Obiekty transportu publicznego

Green certified

Hotele

Statki

Szpitale

Budynki biurowe

Budynki mieszkalne

Obiekty handlowe

Budynki specjalne

O KONE W POLSCE

KONE Sp. z o.o. jest obecne na polskim rynku od 1993 r. jako część grupy New Emerging Markets (NEM), która należy do wchodzącej w skład Central and Northern Europe KONE Corporation (CNE).

Firma z siedzibą w Warszawie posiada oddziały w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, Szczecinie i Łodzi. Prowadzi także punkty serwisowe w 19 miastach Polski.

Wśród 2700 klientów firmy są firmy deweloperskie i budowlane, a także zarządcy nieruchomości. Firma współpracuje także z z pracowniami architektonicznymi.

KONE jest producentem wind, chodników i schodów ruchomych, a także drzwi automatycznych, które konserwuje i modernizuje.

Od 1967 r. KONE jest firmą notowaną na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach.