Zero waste w budownictwie. Relacja z sesji inauguracyjnej 4Buildings

Zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego, energia odnawialna, nowe technologie dla klimatu i środowiska, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, walka ze smogiem, efektywne zużycie energii – to wyzwania nie tylko dla gospodarki, ale również dla każdego z nas.

- Do tych trendów należy przyszłość architektury i budownictwa – przypomniał Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP rozpoczynając sesję inauguracyjną 4Buildings „Zero waste w budownictwie”.

Z kolei Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego podkreślił, że woj. śląskie jest największym w kraju operatorem środków unijnych, które w znacznej części inwestowane są m.in. w odnawialne źródła energii.

- W perspektywie finansowej 2021-2027 będą również motorem napędowym szeroko pojętej ochrony środowiska. Chcemy postawić na ekologię. Przygotowujemy się do budowy nowej siedziby urzędu marszałkowskiego. Okazuje się, że nie jest tak łatwo zbudować przestrzeń publiczną - ekologiczną i efektywną ekonomicznie. Przygotowanie budynku dla 1,5 tys. urzędników jest nie lada wyzwaniem. Jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły na obiekt, który dobrze będzie służył mieszkańcom i regionowi – przyznał Jakub Chełstowski.

Nie zaśmiecaj życia

Filozofia „zero waste” wkracza niemal w każdy aspekt naszego życia. – Coraz bardziej uświadamiamy sobie wartość tego trendu. To już właściwie styl życia – zauważyła dziennikarka Beata Tadla.

A jak jest w budownictwie? Na świecie produkuje się ponad 11 mld ton śmieci rocznie, z czego 10-15 proc. stanowią odpady budowlane. W Europie jedna trzecia pochodzi z sektora budowlanego.

– W zgodzie z koncepcją „zero waste” myślimy o tym, aby budynki budowane były z takich materiałów, które można wykorzystać po śmierci technicznej budynku. Wtedy nie staną się odpadami, lecz surowcami wtórnymi i zostaną ponownie wykorzystane, niekoniecznie w budownictwie – tłumaczyła Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt APA Wojciechowski, członek zarządu głównego SARP.

W tę definicję wpisuje się m.in. marzenie każdego architekta.

- Czyli to, aby jego dzieło zostało wpisane do rejestru zabytków, bo wtedy nigdy nie stanie się odpadem. Można to osiągnąć m.in. dzięki uniwersalności projektu. W imię tej zasady nigdy nie projektujemy na teraz, lecz zawsze z myślą o jego przyszłości. Najgorszym wiekiem dla budynku jest 20 lat, bo nie jest już ostatnim krzykiem mody, ani jeszcze nie można go nazwać vintage – wyjaśniał Szymon Wojciechowski, architekt, prezes zarządu APA Wojciechowski.

