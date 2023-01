Liczba energooszczędnych budynków w Polsce rośnie z roku na rok. To wynik wielu czynników - gospodarczych, społecznych, ale też prawnych. Rola zielonych technologii będzie dalej rosła - to konieczność i proces, którego nie da się zatrzymać.

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes DMDmodular.: "Samowystarczalność energetyczna budynków jest właściwym kierunkiem".

Łukasz Jankowski, Head of Origination, Respect Energy: "Jesteśmy w trakcie rewolucji. To, co mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie technologii energetycznej, jest naprawdę imponujące".

Kamil Wiśniewski, architekt Akademia Zdrowego Budownictwa: "Realizacja inwestycji zgodnie z wysokimi standardami środowiskowymi przynosi wymierne korzyści dla najemców czy mieszkańców budynków.

Bartłomiej Kisielewski, partner w Horizone Studio: "Polacy deklarują, że chcą pracować w ekologicznych biurach, zakładach i fabrykach, mieszkać w samowystarczalnych budynkach, w otoczeniu zieleni".

Jarosław Fiutowski, członek zarządu Ghelamco Poland.: "Brak systemowych programów wsparcia oraz niska motywacja do poprawy efektywności energetycznej budynków, wynikająca z długiego okresu zwrotu kosztów inwestycji, sprawia, że dekarbonizacja tego zasobu będzie dużym wyzwaniem".

Walka z globalnym ociepleniem i plan redukcji emisji gazów cieplarnianych wymagają natychmiastowych działań. Jednym z nich jest przekształcenie zasobu budowlanego w obiekty bezemisyjne. Ambicją Unii Europejskiej jest, by wszystkie budynki w Europie były bezemisyjne do roku 2050. Osiągnięcie tego celu jest wyzwaniem, przed którym stoi cały sektor budownictwa, a jego realizacja wymaga mobilizacji jednostek związanych z sektorem budowlanym: producentów materiałów, firm wykonawczych, instytucji finansowych, a także właścicieli budynków, którzy są odpowiedzialni za realizowanie prac związanych z ich powstawaniem.

Tę tematykę poruszano w trakcie tegorocznej edycji 4 Design Days, podczas sesji "#4 Development. Postawmy na zieloną energię". Punktem wyjścia do dyskusji była rozmowa o roli nowoczesnych, energetycznie efektywnych technologiach w procesie budownictwa oraz to, jak ich znaczenie zmieniło się w ciągu ostatnich 20 lat.

Eksperci zwrócili też uwagę na regulacje prawne dotyczące zielonych inwestycji w budownictwie i zapewnili, że cele, zarówno europejskie, jak krajowe, mówiące o tym, by do 2050 roku polskie budownictwo było zeroemisyjne, to duże wyzwanie.

Jeśli chodzi o powstające budynki, sprawa jest prostsza - od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie o warunkach technicznych, zgodnie z którym inwestorzy mają wyśrubowane normy dotyczące efektywności energetycznej budynków, którym muszą sprostać. Prawdziwym wyzwaniem jest przystosowanie i modernizacja budynków już istniejących, wybudowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

- Samowystarczalność energetyczna budynków właściwym kierunkiem. Dużo się dzieje w tym obszarze - nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To złożony proces, który następuje zarówno na poziomie społecznym, jak i technologicznym. Pozytywnym zjawiskiem jest wprowadzanie fotowoltaiki, pomp ciepła czy systemów odzyskiwania ciepła. Ostatnie dwa lata pokazały jasno, że borykamy się z niestabilnością kosztów energii i mamy do czynienia z kurczącymi się zasobami. Ta sytuacja powoduje, że ukierunkowanie na samowystarczalność jest jak najbardziej słusznym krokiem - mówiła Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes DMDmodular.

Ewelina Wozniak-Szpakiewicz

Dodała że dużym problemem jest brak wydajności technologicznej w zakresie magazynowania energii. Efektywne magazyny energii elektrycznej rozwiązałyby problem przymusu produkcji mocy i energii dostosowanych do bieżącego zapotrzebowania.

W trakcie energetycznej rewolucji

Kolejnym, głównym celem dla polskiego budownictwa jest samowystarczalność oraz zminimalizowanie ilości energii cieplnej pobieranej z zewnętrznych źródeł.

Łukasz Jankowski, Head of Origination, Respect Energy podkreślił, że tempo rozwoju technologii grzewczych w ostatnich latach imponuje. Można też założyć, że sektor będzie się dalej rozwijał w kierunku urządzeń bez emisyjnych, wykorzystujących OZE.

- Jesteśmy w trakcie rewolucji. To, co mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie technologii energetycznej, jest naprawdę imponujące. Mówimy nie tylko o sposobach wytwarzania prądu, ale również o społecznym podejściu do tego tematu. 20 lat temu nikt nie zwracał uwagi na to w jaki sposób ogrzewane są domy, wychodziliśmy z założenia „byleby było ciepło i w miarę tanio". Dziś patrzymy na to z większą uwagą, a w przyszłości będzie miało to jeszcze większe znaczenie - nie dlatego, że zabraknie, np. węgla, po prostu koszty związane z wyprodukowaniem energii z tego źródła będą zbyt wysokie - zarówno w sensie ekonomicznym, jak też społecznym. Mówimy o kwestiach związanych z jakością powietrza, samowystarczalności i stabilności systemu - zaznaczył Łukasz Jankowski.

Łukasz Jankowski

Z właściwej ścieżki nie można zboczyć

Kamil Wiśniewski, architekt Akademia Zdrowego Budownictwa dodał, że zielone budownictwo to już nie tylko moda. Wymogi rynku i oczekiwania konsumentów sprawiają, że postawa eco-friendly to nierzadko czynnik decydujący o wynajęciu lub zakupie przestrzeni mieszkalnej czy biurowej.

- Zmienia się podejście do inwestowania. Realizacja inwestycji zgodnie z wysokimi standardami środowiskowymi przynosi wymierne korzyści dla najemców czy mieszkańców budynków. Przy budowie ekologicznych obiektów tworzone są zielone przestrzenie zwiększające naturalną bioróżnorodność miejsca, stosowane są materiały i surowce z recyklingu. Odpowiednie materiały budowlane dają gwarancję szczelności akustycznej i termicznej, przez co odczuwamy większy komfort pracy i mieszkania. Zadbanie o zdrowie i wygodę dzięki najnowszym technologiom opłaca się wszystkim - przekonywał Kamil Wiśniewski.

Kamil Wiśniewski

Dodał, że w ostatnich latach nastąpiło złamanie tabu i zmiana emocjonalna w stosunku do konieczności wykorzystywania nowych technologii.

- Dziś żaden budynek biurowy nie powstaje bez ewaluacji kosztów związanych ze środowiskiem i jakością. Inwestorzy tego wymagają. Zrównoważony obiekt spełniający coraz wyższe wymagania teraz i w przyszłości, pozwoli zapobiec wysokim kosztom modernizacji w późniejszym okresie - dodał Kamil Wiśniewski.

Także Bartłomiej Kisielewski, partner w Horizone Studio przekonywał, że nie ma odwrotu od energooszczędnego, zrównoważonego budownictwa.

- Polacy coraz częściej deklarują, że chcą pracować w ekologicznych biurach, zakładach i fabrykach, mieszkać w samowystarczalnych budynkach, w otoczeniu zieleni. Na nowych osiedlach i w biurowcach zrównoważone rozwiązania powoli będą standardem. Lokatorzy, pracownicy, klienci oczekują niezawodnego, ekologicznego ogrzewania, niskiego zużycia wody, instalowania paneli fotowoltaicznych jako źródła energii do oświetlenia wspólnych przestrzeni, systemu retencji wody deszczowej czy dobrej jakości i nietoksycznych materiałów wykończeniowych - zaznaczył Bartłomiej Kisielewski.

Bartłomiej Kisielewski

Mieszkaniówka nie dotrzymuje kroku

Eksperci przypomnieli, że zielone budownictwo największą popularność zdobyło w segmencie biurowym. W budynkach publicznych czy w segmencie mieszkaniowym jest w tym temacie wiele do nadrobienia.

- Rewolucja nie osiągnęła odpowiedniego rozmachu w dwóch segmentach. Wielkim rozczarowaniem jest to, że sektor budynków publicznych nie stał się motorem napędowym tej transformacji. Widzimy to na Zachodzie, ale w Polsce tak się nie stało. Mamy pojedyncze przykłady, które są nierzadko związane z pasją jednostki, a nie z założeniem systemowym. Drugim segmentem, w którym zauważamy braki, to budownictwo wielorodzinne. Zdarza nam się projektować takie domy natomiast, gdy projektujemy budynki wielorodzinne ta tematyka rzadko się pojawia. To dlatego, że w ostatnich latach, jeśli chodzi o mieszkania, w zasadzie sprzedawało się wszystko. Nie trzeba było się wyróżniać. Dopóki my, jako konsumenci nie zaczniemy zgłaszać zapotrzebowania na zielone inwestycje, rynek nie odpowie. W budownictwie wielorodzinnym barierą mentalną jest także to, że wszelkie instalacje są uznawana za wspólne, a nie jako element, z którego możemy korzystać, jako jednostka – mówił Bartłomiej Kisielewski.

Zmiany sposobu myślenia

Kamil Wiśniewski dodał, że zielona rewolucja w budownictwie, która nabrała tempa przez ostatnie lata jest dopiero preludium do trwałych zmian w myśleniu po co i jak powinniśmy tworzyć budynki.

- Społeczeństwo nadal nie klasyfikuje budynków względem kosztów utrzymania. W Belgii od tego roku wszedł przepis, zgodne z którym każdy, kto zakupi budynek z rynku wtórnego, ma 5 lat na dostosowanie go do wysokich standardów energetycznych. W przypadku niesprostania tym wymogom są nakładane kary. To samo czeka nas. Polska również podpisała pewne zobowiązania, które musimy zrealizować do 2030 i 2050 roku. Bez wysokich standardów energetycznych nie uda się spełnić tych wymagań. Z mojego punktu widzenia ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła fantastycznie spełniają swoją funkcję, ale stają się jeszcze bardziej przydatne w budynkach o wysokich standardach energetycznych – zaznaczył Kamil Wiśniewski.

Niezbędne wsparcie

W finansowaniu transformacji energetycznej udział biorą zarówno sektor prywatny, jak też publiczny.

W warunkach hamującego PKB i wysokiej inflacji to wyzwanie, ale eksperci zgodnie przyznali, że kurek z pieniędzmi nie powinien zostać przykręcony. Wręcz przeciwnie - rządy państw i Komisja Europejska powinny zadbać o dopływ dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne i dekarbonizację. Obecna sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej uwypukla konieczność transformacji energetycznej UE i osiągnięcia większej niezależności surowcowej.

Jarosław Fiutowski, członek zarządu Ghelamco Poland dodał, że zielona transformacja wymaga zewnętrznego wsparcia instytucji państwowych.

- Rynek wyprzedza ustawodawstwo. Regulacje związane z OZE nie są w tej chwili priorytetowe. Brak systemowych programów wsparcia oraz niska motywacja do poprawy efektywności energetycznej budynków, wynikająca z długiego okresu zwrotu kosztów inwestycji, sprawia, że dekarbonizacja tego zasobu będzie dużym wyzwaniem. Decyzje polityczne nie wpływają na to, że proces zasilenia naszego państwa w odnawialne źródła energii przyspiesza w tempie takim jak byśmy tego chcieli. Związane jest z infrastrukturą, która przez lata nie była odpowiednio zasilana w środki finansujące - mówił Jarosław Fiutowski.

Jarosław Fiutowski

Cenna energia z wiatru

Jarosław Fiutowski przekonywał, że ekologiczne rozwiązana powinny być bardziej dostępne, tańsze, odpowiednio dofinansowane, zmian wymaga także system opodatkowania.

- Trzeba zwiększyć ilość energii produkowanej z OZE. Bez likwidacji bariery odległościowej, nie możemy ponownie uruchomić inwestycji w energię wiatrową na lądzie. Liczę na to, że prace nad ustawą odległościową zostaną przyspieszone - mówił Jarosław Fiutowski.

Tą kwestię poruszył także Łukasz Jankowski. Dodał, że potrzeba zmian przepisów w ustawie "wiatrakowej" nazywanej ustawą "odległościową".

- Na konferencjach hasło 10h pada często i jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Mowa o ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która precyzuje, że przy obliczaniu obowiązkowej odległości instalacji wiatrowej od innych zabudowań o charakterze mieszkalnym decyduje restrykcyjna zasada 10h. Dzięki niej najprawdopodobniej będziemy mieli w Polsce kilkuletnią przerwę we wdrażaniu energii z wiatru. Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych musi być nie mniejsza niż 10-krotność wysokości siłowni wiatrowej. Wysokość takiej siłowni wiatrowej często dochodzi do 200 m, więc najbliżej zlokalizowany obiekt mieszkaniowy musi być oddalony o ok. 2 km. To rodzi duży problem. Tak restrykcyjna zasada blokuje rozwój instalacji wiatrowych, gdyż zawsze przy planowaniu inwestycji można natrafić na kompleksy leśne lub zabudowę mieszkalną - mówił Łukasz Jankowski.

Dodał, że zgodnie z obowiązującym prawem, jedynie 1 proc. terenów w Polsce nadaje się do realizacji tego typu inwestycji.

Źródła odnawialne są najlepsze

W opinii uczestników dyskusji dużo wskazuje na to, że wytwarzanie energii elektrycznej zmierzać będzie ku energetyce obywatelskiej, tworzeniu lokalnych społeczności i wysp energetycznych, które będą wspierane i uzupełniane przez elektrownie.