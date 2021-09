Zielone start-upy mogą liczyć na kapitał z PFR

06 wrz 2021

W PFR Ventures właśnie uruchomiono Green Hub Fund of Founds, czyli fundusz dedykowany zielonym inwestycjom. Skierowany jest on do już rozwiniętych start-upów, które działają na rynku, które mają produkcję i sprzedaż, które już przetestowały się rynkowo.