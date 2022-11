Ruszyła nowa wersja aplikacji mobilnej Hebe. Wdrożono długo wyczekiwane zmiany, zmienił się też design aplikacji.

Nowoczesny Design System, bardziej przejrzysty i czytelny wygląd, a także łatwiejsza nawigacja i dostęp do karty lojalnościowej My Hebe – to tylko niektóre nowości, które wprowadził Future Mind w nowej wersji aplikacji Hebe.

Klienci marki zyskali także możliwość szybkiego wyszukiwania produktów oraz, dzięki zakładce „Nowości”, szybki dostęp do najnowszych trendów beauty.

Firma doradczo-technologiczna Future Mind zaprojektowała nową odsłonę aplikacji mobilnej drogerii Hebe. Odświeżyła warstwę estetyczną aplikacji oraz wprowadziła tzw. Design System, czyli bazę komponentów, która ułatwia i przyspiesza rozwijanie projektu oraz zapewnia spójność doświadczeń użytkownika. Rozwiązanie pozwoli w przyszłości na znacznie szybsze wprowadzenie kolejnych funkcjonalności przy utrzymaniu spójności wizualnej aplikacji.

Głównymi wyzwaniami, z którymi zmierzył się nasz zespół podczas tego projektu, było unowocześnienie interfejsu, usprawnienia w zakresie użyteczności aplikacji oraz odświeżenie jej wyglądu, przy jednoczesnym pozostawieniu charakteru marki Hebe. Redesign został przeprowadzony w taki sposób, aby nie wywołać negatywnych reakcji związanych z metamorfozą aplikacji. Zależało nam na tym, aby nie zmieniać tych elementów, dzięki którym jest ona tak dobrze oceniania przez jej użytkowników, czyli prostego procesu zakupowego i przejrzystej prezentacji produktów oraz ofert – mówi Łukasz Okoński, Product Design Lead w Future Mind.

Z aplikacji Hebe korzystają klienci marki, którzy robią zakupy zarówno online, jak i offline. Użytkownicy dotychczas mieli możliwość m.in. dodawania produktów do listy życzeń, sprawdzania opinii o produkcie, dostępu do informacji o promocjach oraz artykułów blogowych. Teraz mogą cieszyć się także łatwym dostępem do nowości oraz sekcji z ostatnio przeglądanymi produktami.