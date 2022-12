Budimex zakończył budowę i oddał do eksploatacji 24-kilometrowy odcinek trasy S61 z Suwałk do Granicy Państwa z Litwą – Via Baltica.

Budimex zrealizował ogółem 63 km na trzech odcinkach S61.

Nowy 24-kilometrowy odcinek łączy trasę S61 z granicą z Litwą.

Fragment S61 Suwałki – Budzisko ma aż 33 obiekty mostowe. Inwestycja na otwartym odcinku S61 w systemie „projektu i buduj” rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Budimex przejął to zadanie po innym generalnym wykonawcy, który zszedł z budowy. Otwarcie trasy S61. W szczytowych momentach na budowie pracowało 0,6 tysiąca ludzi i blisko 300 jednostek sprzętu. Przerobiliśmy w sumie 1,3 mln ton gruntów, czyli równowartość ciężaru czterech wieżowców Empire State Building w Nowym Jorku. Budowa była wymagająca, dokonaliśmy zmiany przebiegu koryta dwóch rzek. Aby odpowiednio odwodnić teren zbudowaliśmy 63 rowy melioracyjne. Wyzwaniem były trudne warunki atmosferyczne w tej części Polski. Aby zabezpieczyć teren, zbudowaliśmy wzmocnienia kolumnami o łącznej długości ponad 200 km – mówi Cezary Łysenko – Członek Zarządu Budimex - Dyrektor Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex. Wartość inwestycji wyniosła 843 mln zł. - To kolejny odcinek trasy S61 realizowany przez polskiego wykonawcę. W 2021 roku Budimex zakończył także budowę odcinków: Stawiski – Obwodnica Szczuczyna oraz Wysokie Raczki, o łącznej długości 39 kilometrów. W sumie z oddanym fragmentem do granicy z Litwą Budimex zrealizował 94 km trasy Via Baltica na różnych odcinkach – dodaje Cezary Łysenko. Pierwsze samochody na trasie S61. Zakres prac obejmował budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości około 24,2 km z dwoma węzłami drogowymi: Węzeł Suwałki Północ i Węzeł Szypliszki. Zakres prac obejmował budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości około 24,2 km z dwoma węzłami drogowymi: S61 Suwałki - Budzisko. Powstało pięć parkingów dla podróżnych – w ramach MOP-ów: Budzisko Wschód, Budzisko Zachód i Żubryn oraz miejsce kontroli pojazdów dla służb drogowych. Na drodze ekspresowej znalazły się także dwa budynki socjalne dla pasażerów z placami zabaw dla dzieci. Ogółem na całym odcinku powstały trzydzieści trzy obiekty mostowe. Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

