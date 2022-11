Agencja Rozwoju Przemysłu wybuduje w Suchedniowie fabrykę prefabrykatów. Pierwsze elementy zjadą z linii produkcyjnych już w 2023.

Agencja Rozwoju Przemysłu inwestuje w fabrykę prefabrykatów.

Wykonawcą będzie spółka ARP Budownictwo.

W fabryce będą produkowane prefabrykaty wykorzystywane przez spółki z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Będą używane do budowy hal przemysłowych, obiektów usługowych, ale także do budownictwa mieszkalnego.

Fabryka ma już zapewniony "duży portfel zamówień" na rok 2024.

Docelowo zatrudnienie ma w niej znaleźć około 100 osób.

W Suchedniowie rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu, który zajmie się produkcją żelbetowych prefabrykatów. Fabryka będzie dostarczała elementy na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego m.in. hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów handlowych, biurowych oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Jej uruchomienie planowane jest na IV kwartał 2023 roku. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółki ARP Budownictwo i Operator ARP.

Fabryka zastąpi stare zakłady Marywil

Fabryka powstanie w Suchedniowie przy ul. Sportowej na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil”. W 2019 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła od syndyka dawne zakłady. Ten 11 hektarowy uzbrojony obszar to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w regionie świętokrzyskim, który wymagał odpowiedniego przygotowania, m.in. rozbiórki opustoszałych budynków. Dużym atutem tej lokalizacji jest bliskość infrastruktury drogowej i kolejowej. ARP S.A. planując przedsięwzięcie biznesowe w Suchedniowie przeprowadziła generalną segmentację otoczenia makroekonomicznego. Rozpoznała słabe i mocne strony inwestycji, szanse i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pomyślnej realizacji tego projektu.

mat.pras.

- Obiekt, który tutaj powstanie będzie nowoczesną fabryką spełniająca wymogi środowiskowe, wpisującą się w krajowe zapotrzebowanie na materiały budowlane. Dzięki nowej fabryce wytworzone w Suchedniowie materiały budowlane wypełnią ważną rynkową lukę i pozwolą nam rozwijać w sposób innowacyjny rodzimą branżę i moce wytwórcze – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Budowa fabryki w Suchedniowie oznacza nie tylko jakościowe, długoterminowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców, ale także liczne dodatkowe korzyści dla samorządu – w tym wpływy podatkowe i szanse na przyciąganie kolejnych inwestycji – dodaje Cezariusz Lesisz.

W pierwszym etapie inwestycji planowane jest uruchomienie nowoczesnych linii technologicznych, które pozwolą na produkcję takich elementów jak ściany warstwowe, ściany pełne, ściany dwuwarstwowe, płyty balkonowe, podwaliny, płyty stropowe kanałowe, słupy, belki, dźwigary dachowe oraz prefabrykowane biegi schodowe. Zakładana wydajność produkcyjna linii dla elementów płytowych ściennych i stropowych to to ok. 200 tys. mkw. w skali roku. Docelowa wydajność pozostałych linii będzie zależała od specyfiki i skali zamówień.

Prefabrykaty odpowiedzią na kryzys?

- Prefabrykacja jest dziś odpowiedzią na wiele wyzwań stających przed inwestorami i branżą budowlaną. Jej niezaprzeczalną zaletą jest szybszy czas realizacji inwestycji w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, w którym obowiązuje sezonowość. Montaż elementów prefabrykowanych może odbywać się niezależnie od warunków atmosferycznych. Wyższa jest także precyzja i jakość prefabrykatów, produkowane w ściśle kontrolowanych warunkach na placu budowy są jedynie łączone w całość –podkreśla Patrycja Bębas, prezes ARP Budownictwo sp. z o. o.

Inwestycja będzie powstawała przy zaangażowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu i spółek ARP Budownictwo i Operator ARP. Realizując nasze dotychczasowe zadania – m.in. rozwijając Program Fabryka, któremu nadajemy konkretny kształt już w trzech lokalizacjach – udowadniamy naszą skuteczność. Jesteśmy przekonani, że zadanie postawione przed nami w Suchedniowie także zakończy się sukcesem. Przez wiele lat o terenach byłych zakładów „Marywil” mówiono w lokalnych mediach „strefa opuszczona” dziś zamykamy ten rozdział i przystępujemy do realizacji nowoczesnego przedsięwzięcia – stwierdza Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP.

Zgodnie z projektem przy ul. Sportowej powstanie budynek produkcyjny o powierzchni 7 tysięcy mkw. z częścią biurową i socjalną oraz techniczną oraz placem składowym o powierzchni niemal 4 tysięcy mkw.

