Pałac nad Bystrzycą w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim doczekał się nowego właściciela. Został nim popularny aktor Maciej Musiałowski.

Maciej Musiałowski znany m.in. z filmów "Kryptonim Polska" czy "Sala samobójców. Hejter" kupił zabytkowy pałac w Domanicach na Dolnym Śląsku.

Zabytkiem będzie zarządzała Fundacja Rodziny Musiałowskich, którą aktor dopiero będzie rejestrował.

Jak informuje Gazeta Wrocławska, zabytkowy pałac nad Bystrzycą w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim przez lata stał zapomniany i nie było do niego wstępu. Ostatnio rezydencja długo była wystawiona na sprzedaż, ale nie było chętnych na kupno. Wreszcie nabywcą zabytku został znany aktor - Maciej Musiałowski.

Maciej Musiałowski, znany z ról filmowych i teatralnych, laureat Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, poinformował niedawno na swoim Instagramie, że kupił XVIII-wieczny pałac w Domanicach na Dolnym Śląsku. - Deklaruję przed Państwem, że będę dbał o to miejsce, będę je rozwijał i pielęgnował, by oszołamiało przyszłe pokolenia, ale i cieszyło nasze – napisał na swoim Instagramie.

Aktor zaznaczył, że pałacem ma zarządzać (jeszcze niezarejestrowana) Fundacja Rodziny Musiałowskich. Na miejscu ma powstać konserwatorium oraz galeria sztuki. Docelowo Musiałowski chciałby założyć tam restaurację i galerię otwartą dla publiczności.

