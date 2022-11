W ciągu trzech kwartałów br. Alter Investment wypracował zysk netto na poziomie 8,8 mln zł.

Alter Investment to deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nabywa nieruchomości, a następnie przygotowuje projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Przez osiem lat działalności firma przygotowała projekty o wartości ponad 850 mln zł.

Grunty sprzedane w tym roku pozwolą na wybudowanie ponad 1,6 tys. lokali. Również przyszły rok zapowiada się bezpiecznie dla spółki. Alter Investment ma podpisane dwie kolejne umowy sprzedaży gruntów z finalizacją na przyszły rok. Jedna z tych nieruchomości przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a druga na rynek PRS.

Sytuacja rynkowa utrudnia działania firm nieruchomościowych

Na skutek coraz większej formalizacji procedur administracyjnych proces przygotowanie nieruchomości do budowy trwa coraz dłużej i dziś często liczy się go w latach. Spółka i realizowała już projekty, które trwały od kilku miesięcy do 5 lat.

Mimo trudności jakie w ostatnim czasie przechodzi rynek nieruchomości, spółka wchodzi w ten niełatwy czas dobrze przygotowana.

Ostatnie dwa lata były splotem wielu wydarzeń stawiających przed nami wyzwania, których chyba nikt nie przewidział. Najbliższy czas też będzie wymagający ze względu na brak dostępności kredytów, wysoką inflację, a przede wszystkim wojnę u naszych wschodnich sąsiadów. Jednak patrząc historycznie, kryzysy gospodarcze zdarzają się cyklicznie i ludzie zawsze je pokonywali, więc zapewne tym razem też tak będzie – mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

- W dzisiejszym czasie liczy się przede wszystkim elastyczność i optymalne reagowanie na zmieniające się otoczenie rynkowe, co w Alter Investment systematycznie robimy i co się sprawdza - dodaje.

