Właściciel Zary Amancio Ortega inwestuje w nieruchomości. Jego ostatni nabytek to luksusowy apartamentowiec w Dublinie, za który prywatna firma hiszpańskiego miliardera zapłaciła ok. 100 mln euro.

Prywatna firma Amancio Ortegi, założyciela Zary, Pontegadea nabyła w Dublinie budynek mieszkalny z apartamentami na wynajem.

To pierwszy mieszkalny budynek kupiony przez Ortegę poza terytorium USA. Wcześniej Pontegadea kupiła apartamentowce w Nowym Jorku i Seattle.

Firma Ortegi inwestuje w nieruchomości na świecie. W swoim portfelu ma m.in. charakterystyczny biurowiec Royal Bank Plaza w Toronto kupiony w 2022 roku.

Hiszpański miliarder i właściciel Zary, Amancio Ortega, kupił luksusowy budynek mieszkalny w Dublinie za około 100 milionów euro, poinformowała w piątek jego prywatna firma Pontegadea.

Hiszpański miliarder i właściciel Zary, Amancio Ortega, fot. mat. pras.

Nieruchomość w Dublinie jest pierwszym budynkiem mieszkalnym, który firma Ortegi kupiła poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Zakup apartamentowca w Irlandii jest częścią strategii inwestowania w wiele różnych nieruchomości, powiedziała Pontegadea.

Kupiony przez Ortegę budynek Opus 6 Hanover Quay położony jest w biznesowej i technologicznej dzielnicy Dublina i oferuje luksusowe apartamenty na wynajem. W budynku znajduje się 120 apartamentów do wynajęcia.

Ortega inwestuje w nieruchomości

To nie pierwsza inwestycja Ortegi w nieruchomości. Hiszpański miliarder kupił w grudniu ubiegłego roku wieżowiec Kiara Tower w Seattle, o czym donosił m.in. portal euronews. Położony w dzielnicy South Lake Union drapacz chmur wznosi się nad 133 metry wysokości i oferuje 461 luksusowych apartamentów. Transakcja opiewała na kwotę 323 mln dolarów.

Wcześniej w lipcu Pontegadea kupiła w finansowej dzielnicy Nowego Jorku inny luksusowy budynek za 500 mln dolarów. 64-piętrowy nowojorski apartamentowiec 19 Dutch był pierwszym budynkiem mieszkalnym w portfelu Pontegadea’y.

Pontegadea skupiła się na inwestowaniu w nieruchomości na całym świecie oraz w hiszpańską infrastrukturę energetyczną. Oprócz budynków mieszkalnych w USA, firma Ortegi kupiła w ubiegłym roku także biurowiec Royal Bank Plaza w Toronto. Zlokalizowany w dzielnicy finansowej stolicy Kanady budynek jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście ((jego szyby są pokryte 24-karatowym złotem) i stanowi siedzibę różnych banków, w tym Royal Bank of Canada. Ortega kupił również w kwietniu ubiegłego roku za 250 mln funtów biurowiec w Szkocji. Znajdujący się w Glasgow budynek to 13 pięter i ok. 30 tys. mkw. powierzchni.

Amancio Ortega jest głównym akcjonariuszem modowego giganta Inditex i jednym z 30 najbogatszych przedsiębiorców na świecie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl