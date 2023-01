W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży ekskluzywnego apartamentu w powstającej obecnie inwestycji PINEA Resort & Apartments w Pobierowie, w woj. zachodniopomorskim. Cena to ponad 1 mln zł.

Prezentowany apartament zostanie oddany do użytku w stanie wykończonym pod klucz w jednym z dwóch stylów do wyboru – Nordic lub Seaside. Oferta obejmuje klimatyzację, wyposażenie aneksu kuchennego, łazienki (z ogrzewaniem podłogowym) oraz kompletny sprzęt agd.

Inwestycja zlokalizowana została w zachodniej części polskiego wybrzeża, w kameralnym gęsto porośniętym sosnowym lasem Pobierowie. Miejsce to szczyci się krystalicznie czystym powietrzem, pięknymi plażami i niezwykłymi terenami rekreacyjnymi.

PINEA to położony w pierwszej linii brzegowej kompleks trzech budynków apartamentowo-hotelowych mieszczących: całoroczne luksusowe apartamenty w 2 stylach wykończenia do wyboru (175 apartamentów oddanych do użytkowania latem 2021 roku w ramach 1. etapu oraz 43 apartamenty obecnie w budowie. Uzdrowiskowy condohotel (obecnie w budowie) z 10-letnią umową najmu operatorskiego i czynszem waloryzowanym corocznie o wskaźnik inflacji.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 098 360 zł

Powierzchnia: 54.24 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Zachodniopomorskie: Apartament z widokiem na morze na sprzedaż. Sprawdź za ile

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl