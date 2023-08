Za dwa lata Pałac Potockich w Lublinie ma odzyskać dawny blask. Przy ul. Staszica, obok pałacu, powstają apartamenty pałacowe. Nie wiadomo jeszcze co powstanie w remontowanym budynku.

Historia remontu Pałacu Potockich w Lublinie sięga końca 2015 r.

Remont XVIII-wiecznego Pałacu Potockich przy ul. Staszica pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych.

Nie wiadomo jeszcze, kto wprowadzi się do odnowionego budynku.

Możliwe, że będą tu: aparthotel, biura i lokale usługowe.

Pałac Potockich w Lublinie został wybudowany w XVIII w. Budowa pałacu rozpoczęła się w 1719 roku. Budowla była siedzibą Jerzego Potockiego, starosty grabowieckiego. Budynek był własnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1994 r. Prowadzono w nim głównie zajęcia z lektoratów. W 2010 r. uniwersytet zdecydował się wystawić go na sprzedaż. Działkę i znajdujące się na niej pałac, oficynę i barak uczelnia wyceniła na 10 mln zł. Do sprzedaży jednak nigdy nie doszło. KUL chciał bowiem, by pałac był siedzibą Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Jednak uczelnia zrezygnowała z pomysłu.

Jak informuje lubelski oddział portalu Wyborcza.pl, z końcem 2015 r. polsko -włoska firma Building Investment zakupiła Pałac Potockich w Lublinie od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mówi się, że na sprzedaż budynku zgodę musiał wyrazić Watykan.

Building Investment najprawdopodobniej chce, by w Pałacu Potockich powstały restauracja i apartamenty. Możliwe, że będą tu: aparthotel, biura i lokale usługowe. Wokół pałacu już powstają apartamenty.

Pozwolenie na przebudowę i nadbudowę budynku Pałacu Potockich zostało wydane dwa lata temu. W tym czasie wycofał się przyszły jego najemca.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl