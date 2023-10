Aquapark w Międzyzdrojach, realizowany w ramach Bel Mare & Aqua Resort, wychodzi z poziomu gruntu. Inwestor, Grupa Deweloperska Prestige, szacuje koszt budowy wraz z wyposażeniem na ponad 150 mln zł. Inwestycja ma być ukończona do 2026 roku.

Prace przy budowie Aquaparku w Międzyzdrojach idą zgodnie z planem.

Tam, gdzie w przyszłości będą strefy basenowe i rekreacyjne, dziś wylewane są posadzki.

Powierzchnia płyty fundamentowej to ok. 3800 mkw. i ok. 2200 m3 betonu.

Zakończono etap palowania, co jest niezbędne przy zastanej strukturze gruntu oraz masie i kubaturze budynku.

W gruncie znalazły się 693 betonowe pale o wadze setek ton.

Wylano już 70 proc. chudego betonu i wykonano 30 proc. płyty fundamentowej.

– Prowadzone są prace przy betonowaniu, jak również roboty instalacyjne. W ostatnich dniach odbył się montaż żurawia wieżowego. Wykonywane było zbrojenie płyty dennej, prowadzono także roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu. – informuje Piotr Krawczyk, kierownik budowy Aquaparku.

Postęp prac. Fot. Mat. pras.

Aquapark w Bel Mare & Aqua Resort w Międzyzdrojach będzie obiektem wielofunkcyjnym – powstaną następujące strefy:

strefa rekreacji wodnej (basen, wodny plac zabaw, jacuzzi, kompleks ponad 500 metrów zjeżdżalni wodnych),

strefa zewnętrzna (basen zewnętrzny, strefa dla dzieci z zewnętrznym placem zabaw, zjeżdżalnie),

strefa rehabilitacji i body shaping (drenaż limfatyczny, kriopoliza, hydromasaż, tlenoterapia),

strefa odnowy biologicznej SPA & Wellness,

Siłownia i fitness,

Strefa usługowo-restauracyjna (bary i lekkie przekąski oferowane będą także w strefie basenowej),

Centrum konferencyjne o powierzchni blisko 1500 mkw., w którym będą m.in. multifunkcjonalne sale wysokości 5,5 m,

Top bar z tarasem widokowym na dachu.

Elewacja, aquapark wieczorem. Fot. Mat. pras.

Co ważne, cały kompleks połączony zostanie funkcjonalnymi łącznikami, co pozwoli gościom hotelowym czy właścicielom apartamentów na przejście suchą stopą z miejsca pobytu do strefy atrakcji.

Charakterystyczne parametry budynku: kubatura 39 790,76 m3, powierzchnia całkowita 17424,54 mkw.

Powstaje aquapark w Międzyzdrojach. Fot. Mat. pras.

