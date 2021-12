Atlas obniża prognozy, ale nie rezygnuje z budowy fabryk i planów ekspansji

Grupa Atlas podsumowała wyniki finansowe za 2021 rok.

Prezes Paweł Kisiel podkreśla, że dla całej branży był to rok pełen wyzwań i niepewności.

Niestabilna sytuacja, zwłaszcza na rynku surowcowym, nie przełoży się jednak negatywnie na przychody Grupy.

Branża budowlana boryka się z wieloma wyzwaniami spowodowanymi przede wszystkim pandemią COVID-19, której konsekwencją są niestabilne ceny surowców i ogólna niepewność panująca na rynku. Obecnie całe budownictwo funkcjonuje w warunkach umiarkowanego spowolnienia inwestycyjnego. Wzrosty cen materiałów budowlanych widoczne są w każdym segmencie, a trudna sytuacja na rynku surowcowym negatywnie wpływa na rentowność przedsiębiorstw produkcyjnych.

Rynek krajowy i inwestycje

Na rynku polskim wciąż utrzymuje się wysoki popyt na materiały budowlane. Wykonawcy, mając na uwadze rosnące ceny produktów, robią zapasy. Pomimo niestabilnej sytuacji na rynku surowcowym Grupa Atlas umocniła pozycję rynkową.

– Wyniki Grupy są zadowalające, choć w tym roku bardzo mocno dał nam się we znaki wzrost kosztów surowców i problemy z ich dostępnością, co przełożyło się na spadek rentowności całej produkcji – mówi prezes Grupy Atlas Paweł Kisiel. - Konsumenci, niestety, nadal muszą liczyć się z podwyżkami cen chemii budowlanej. Z drugiej strony zmiana sytuacji na rynku – presja kosztowa po stronie materiałów, surowców i kosztów pracy – zmusza przedsiębiorstwa do konieczności inwestycji w automatyzację i robotyzację. - W tym zakresie odczuwamy z kolei problemy w globalnych łańcuchach dostaw, czyli np. brak komponentów do maszyn. Już dzisiaj wiemy, że wiele z zaplanowanych inwestycji zostanie opóźnionych, nawet o rok, właśnie z tego powodu - dodaje Paweł Kisiel.

Mimo problemów z prawidłowym zaopatrzeniem w komponenty, Grupa Atlas prowadzi kilka procesów inwestycyjnych mających na celu podniesienie wydajności produkcji, a tym samym konkurencyjności na rynku.