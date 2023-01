Spółka Atman to lider polskiego rynku data center zapewniający bezpieczeństwo danych oraz aplikacji przy użyciu własnej sieci światłowodowej, serwerów oraz chmur obliczeniowych. Nowoczesne technologie i wysoka jakość usług zapewniły przedsiębiorstwu udział w rynku na szacowanym poziomie 15 proc.

Zakończenie przez Atman procesu zakupu terenu pod budowę kolejnego centrum danych jest konsekwencją naszej długofalowej strategii inwestycyjnej. W szerszej perspektywie to także wkład w rozwój rodzimego rynku data center, atrakcyjnego dla klientów o różnej skali i konkurencyjnego w stosunku do dojrzałych rynków zachodnich. Ta strategia służy wypełnianiu naszej misji: zapewniania stałego dostępu do danych. Potrafimy ją skutecznie realizować, oddając do użytku kolejne obiekty kolokacyjne i świadcząc w nich usługi o bezkompromisowej jakości – wyjaśnia Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atman sp. z o.o.