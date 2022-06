Atrakcyjna działka inwestycyjna pod Poznaniem szuka nabywcy

fot. shutterstock









Autor:

Dodano: 03 cze 2022 11:28

Do serwisu Propertystock.pl trafił na sprzedaż teren inwestycyjny, położony ok 80 km na południowy - wschód od Poznania. Cena to ponad 9 mln zł.