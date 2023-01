Do serwisu Propertystock.pl trafił na sprzedaż budynek z lokalami przeznaczonymi do wynajęcia na warszawskim Mokotowie. Cena, jaką trzeba zapłacić, to niespełna 30,5 mln EUR.

Jak czytamy w ogłoszeniu, w budynku znajduje blisko 80 mikro-apartamentów o metrażach od 19 do 49 mkw. W każdym lokalu przewidziano łazienkę i aneks kuchenny tak, aby stanowiły on niezależne pomieszczenie mieszkalne na pobyt zarówno krótko jak i długookresowy. Na parterze zlokalizowane są dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni ok. 400 mkw. Niezależna wentylacja umożliwi uruchomienie restauracji, kliniki medycznej, sklepu spożywczego lub dowolnej innej działalności. W przypadku potrzeby większego lokalu można zagospodarować połowę I piętra. Jest to nowa inwestycja z terminem zakończenia budowy przewidzianym na przełom II i III Q 2023 roku. Warunki sprzedaży:

Cena: 30 494 750EUR

Powierzchnia: 2 300 m2 Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa: Budynek z mikroapartamentami na Mokotowie Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

