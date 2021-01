Awilux szykuje nową inwestycję

Plan rozbudowy zakładu obejmuje także część socjalno-biurową ze względu na wzrost zatrudnienia. Późnym latem zeszłego roku AWILUX zakupił działkę sąsiadującą z zakładem.

- Nasza najnowsza inwestycja, która jest priorytetem na rok 2021, zakłada rozbudowę zakładu, a w szczególności powierzchni produkcyjnej dla działu produkcji okien i drzwi z aluminium oraz dodatkowej powierzchni magazynowej pod dachem, będącej w przyszłości magazynem wyrobów gotowych. Pierwsze prace ruszyły pomiędzy świętami a początkiem nowego roku. W tym czasie zostało zdemontowane dotychczasowe ogrodzenie, zdjęta wierzchnia warstwa humusu i wykonane pierwsze prace geodezyjne. Codziennie na budowie pracuje kilkunastoosobowa załoga, dzięki czemu już teraz widać zarysy nowej hali oraz dodatkowych placów odkładczych – mówi Marek Sprengel, prezes firmy AWILUX.

Nowa łączna powierzchnia „pod dachem” to kolejne 6 tys. mkw. Około połowy z tego zajmie dodatkowa hala produkcyjna a pozostała powierzchnia przeznaczona będzie do kompletacji i przygotowania wysyłek oraz do krótkoterminowego magazynowania wyrobów gotowych, chroniąc je tym samym przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W części produkcyjnej montowane będą rozwiązania aluminiowe, co odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i wpływa także na decyzje firmy AWILUX o zatrudnieniu nowych pracowników oraz inwestycji w nowoczesny park maszynowy.

- Jesteśmy aktualnie na etapie finalizowania zamówień nowych maszyn. W głównej mierze inwestujemy w najnowsze centrum tnąco-obróbcze do działu aluminium, które umożliwi nam produkowanie nowych, jeszcze większych konstrukcji. Inwestycja obejmie także szereg maszyn pomocniczych oraz sprzęt potrzebny do wewnętrznego transportu okien. Stawiamy na modernizację oraz uzupełnienie dotychczasowej infrastruktury technicznej, co pozwoli nam zwiększyć produkcję stolarki aluminiowej – dodaje Marek Sprengel.

Drugi etap działań inwestycyjnych AWILUX polega na wdrożeniu w życie planu rozwoju, optymalizacji i automatyzacji linii produkcyjnej stolarki PVC. Jak mówi Marek Sprengel, w tej części zakładu również planowane są zakupy nowych maszyn, między innymi do sortowania szyb i ram oraz innych rozwiązań, które zwiększą wydajność linii produkcyjnej.