PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały prace remontowe, dzięki którym będzie istniała możliwość przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na odcinku Wielbark – Chorzele. To pozwoli na uruchomienie składów pomiędzy Szczytnem a Ostrołęką, a w efekcie przywrócenie kolejowego połączenia między województwami.

Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po ponad 20 latach ponownie udostępnimy całą linię kolejową do pasażerskich przewozów między Ostrołęką a Szczytnem. Remont odcinka Wielbark – Chorzele oraz realizowana obecnie modernizacja linii Chorzele – Ostrołęka przywróci na kolejową mapę połączenie między województwem warmińsko – mazurskim a mazowieckim. Będzie to także istotna trasa na czas przyszłych robót na międzynarodowej linii E-75 Rail Baltica. Odcinek Ostrołęka – Szczytno zapewni alternatywne połączenie do Ełku – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.