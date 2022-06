Białostocka fabryka mebli ma nowego pracodawcę, a Forte nowego partnera

Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte wyraziła zgodę na przeprowadzenie reorganizacji spółki.

Forte szacuje oszczędności z przejęcia części zakładu w Białymstoku przez Specific na 10 mln zł rocznie.

Fabryka Mebli Forte planuje zaangażować się kapitałowo w SPECIFIC poprzez objęcie 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym firmy.

Przeprowadzenie reorganizacji spółki, nie prowadzi do zbycia żadnych składników majątkowych spółki, ani też części oddziału w Białymstoku. Reorganizacja spółki polega na przejściu części zakładu pracy, tj. części oddziału w Białymstoku na nowego pracodawcę - informuje firma.

Oznacza to, że ok. 300 dotychczasowych pracowników oddziału już zostało lub zostanie w dniu 1 lipca br. przejętych przez nowego pracodawcę.

Przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę nastąpiło w wyniku zawarcia umowy dotyczącej wynajmu części hali produkcyjnej i wybranych składników majątku Forte, tj. pięciu maszyn, w celu prowadzenia działalności polegającej na produkcji mebli tapicerowanych.

"Reorganizacja obszaru produkcji w spółce, pozwoli na optymalne wykorzystanie parku maszynowego FORTE poprzez relokalizację wybranych maszyn i urządzeń dotychczas wykorzystywanych w Oddziale w Białymstoku do innych zakładów produkcyjnych spółki" - przekonuje firma.

Zarząd spółki szacuje, że zmiany te pozwolą zbilansować wydajności poszczególnych węzłów produkcyjnych i umożliwią podniesienie wydajności i efektywności produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych FORTE o ok. 10 proc., co przełoży się na oszczędność kosztów w wysokości ok. 10 mln zł w skali roku w kolejnych latach, a jednocześnie nie spowoduje negatywnych skutków dla przejmowanych przez SPECIFIC pracowników Oddziału w Białymstoku.