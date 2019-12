Bridgestone rośnie w Stargardzie

3 nowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9 000 mkw., a także ulepszenie produkcji dzięki instalacji dodatkowych maszyn – fabryka Bridgestone rośnie w siłę. Wartość najnowszej inwestycji to ok. 150 000 000 zł. W jej ramach powstaje magazyn surowców, kolejna hala produkcyjna i budynek do testowania oraz sprawdzania parametrów opon.​