Słowacki zarządca dróg Národná diaľničná spoločnost’ (NDS) oraz Budimex SA podpisali umowę na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina o długości 3,6 km.

Prace przygotowawcze do budowy startują już 1 grudnia 2022 roku.

To pierwsza umowa inwestycyjna Budimeksu na Słowacji.

To czwarta umowa realizowana na rynkach zagranicznych.

Trzy pozostałe Budimex realizuje w Niemczech.

Celem budowy jest przebudowa autostrady i innych powiązanych obiektów. Oznacza to pełną rozbudowę autostrady D1, w tym wymianę konstrukcji drogi na odcinku od Vajnor do węzła Triblavina oraz budowę 19 mostów. Przebudowa drogi D1 jest niezbędna do zapewnienia połączenia komunikacyjnego z autostradą D4.

Prezes i Dyrektor Generalny NDS NDS Vladimír Jacko określił, że będzie mu zależało na tym, żeby budowa tej części autostrady była przykładem jak powinna być budowana infrastruktura.

Daję moje słowo, że NDS będzie ściśle współpracować podczas prac przygotowawczych i budowy aby zagwarantować, że prace będą przebiegać zgodnie z harmonogramem i na wysokim poziomie jakościowym – powiedział Vladimír Jacko.

Budowa w formule „projektuj i buduj” obejmie budowę kolektorów skrzyżowań od skrzyżowania Vajnory do węzła Ivanka, koordynację z autostradą D4 i wymianę jezdni w obszarze MÚK Triblavina, a także ukończenie systemu informatycznego. Koordynacja z autostradą D4 oznacza zgranie z już wybudowanymi fragmentami odgałęzień węzła Ivanka Sever D4, co będzie wymagało modyfikacji budowy objazdów oraz dokończenia części obiektów autostrady D4 prowadzących pod D1, w tym uzyskania niezbędnych pozwoleń.

To dla nas bardzo ważny kontrakt – jedna z kluczowych inwestycji drogowych na Słowacji a jednocześnie obiekt referencyjny dla naszych przyszłych działań na rzecz infrastruktury na Słowacji. Posiadamy ogromne doświadczenie w budowie dróg i węzłów autostradowych w Polsce - wykorzystamy je, aby z sukcesem zakończyć budowę węzła dla NDS – mówi Artur Pielech, członek zarządu Budimex SA.

Realizacja przedmiotowego zadania musi się odbywać przy zapewnieniu odpowiedniej stałej ciągłości ruchu.

Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby utrzymać najbardziej płynną organizację ruchu samochodowego przez węzeł. Będziemy chcieli sprawić, by kierowcy jeżdżący codziennie na Słowację odczuwali skutki prac budowlanych w jak najmniejszym zakresie - mówi Igor Sedláček, Dyrektor Kontraktu D1/D4 w Budimeksie.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 19 obiektów inżynieryjnych, z czego dwa najdłuższe obiekty zlokalizowane są na węźle przecinającym autostradę, każdy o długości 138 metrów. Wartość oferty wynosi 110 mln 850 tysięcy euro netto. Prace projektowe Budimex rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy. Na realizację prac wykonawca będzie miał 3 lata od podpisania umowy. Droga będzie objęta okresem 5-letniej gwarancji.

Pierwszym krokiem będzie realizacja projektu w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, kolejnym etapem będzie przeniesienie ruchu z autostrady D1 i otwarcie kierunku z D4 na D1 (Jarovce - Trnava) oraz kierunku D1 na D4 (Trnava - Stupava). W następnym kamieniu milowym zostanie połączony kierunek przeciwny od D1 do D4. Całkowity okres budowy ustalono na 1100 dni.

