Budimex zakończył budowę trasy ekspresowej S6 na odcinku Luzino (bez węzła) - Szemud (z węzłem) i tym samym oddał do użytku fragment Trasy Kaszubskiej o długości 10 km w województwie pomorskim.

W ramach kontraktu generalny wykonawca zrealizował 10 km dróg dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego. Wyłącznie w grudniu br. Budimex oddał do użytku blisko ‎45 kilometrów dróg ekspresowych w całej Polsce.‎

Część drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z Gdańskiem składa się z trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości blisko 41 km: Boże Pole - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia Wielki Kack. W ramach projektu Budimex wybudował środkowy odcinek, w tym m.in. dwujezdniową drogę o długości ponad 10 km. Dodatkowo powstało 10 km ulic dojazdowych, lokalnych i zjazdów do obsługi terenu przyległego do Trasy Kaszubskiej. Dostęp do S6 zapewnia węzeł Szemud wybudowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 224.

W ramach projektu powstało 13 obiektów inżynierskich – 2 mosty, 9 wiaduktów, przejście dla małych zwierząt oraz 1 estakada - największa na całym 40-kilometrowym odcinku o wysokości 30 metrów i długości 200 metrów, wykonana w technologii nawisowej. Obiekt powstał nad doliną w okolicach miejscowości Milwino.

Budowa trasy S6 to ważna zmiana dla ruchu drogowego w całej aglomeracji trójmiejskiej, która pozwoli na odciążenie m.in. istniejącej drogi krajowej i głównych szlaków komunikacyjnych. Projekt był skomplikowany ze względu na swoje pagórkowate ukształtowanie terenu oraz podmokły grunt, który wymagał szczególnego wzmocnienia podłoża i prac hydrotechnicznych - mówi Dyrektor Kontraktu, Piotr Sumiła.

Na budowie tego odcinka S6 każdego dnia pracowało około 300 pracowników i podwykonawców. Wartość kontraktu to 335,8 mln zł brutto. Prace nad inwestycją w systemie „Projektuj i Buduj” rozpoczęły się w połowie 2018 roku i zakończyły na początku 2022 r. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

