7 listopada br. symboliczna wiecha została zatknięta na placu budowy koszalińskiego Power Center, największego i najnowocześniejszego kompleksu handlowego w regionie Koszalina.

W tradycji budowlanej wiecha symbolizuje zakończenie prac związanych z wykonaniem konstrukcji obiektu. W najbliższym czasie osiągnięty zostanie stan surowy zamknięty obiektu i nastąpi etap prac wykończeniowych.

W uroczystości wzięli udział najważniejsi przedstawiciele miasta oraz firm zaangażowanych w inwestycję, m.in Paweł Zdunek, Dyrektor Techniczny, Falcon Investment Management, Przemysław Hrycan dyrektor kontraktu Acteeum Group oraz Marek Nagórski, Dyrektor Operacyjny Dekpol Budownictwo – Generalnego Wykonawcy inwestycji. Ponadto, w uroczystości wzięli udział reprezentanci firm związanych z procesem inwestycyjnym oraz liczne media.

To dla mnie niezwykły zaszczyt i duma, że będzie nam dane zawiesić wiechę na tej unikalnej inwestycji. Jestem pod wrażeniem jakości wykonania, jak również pomysłu na nowe centrum handlowe. To będzie jedna z wizytówek naszego miasta. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie zadania stoją dziś przed inwestorami. Wysoka jakość usług, dostosowanie się do wymogów rynku i rosnącej konkurencji – to wyzwania stojące przed każdą firmą. Dlatego życzę dalszej wytrwałości i konsekwencji w działaniu - mówi Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina.