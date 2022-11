Grupa Hager świętowała rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnegow Bieruniu.

W oficjalnej ceremonii inauguracyjnej wzięli udział m.in. przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych; w tym burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica oraz starosta powiatu lędzińsko-bieruńskiego Bernard Bednorz.

Nowa fabryka o powierzchni ponad 21 tys. mkw. zostanie oddana do użytku latem przyszłego roku.

Za realizację budowy odpowiada Panattoni.

Ceremonia oficjalnej inauguracji rozpoczęcia budowy nowego zakładu produkcyjnego Hager odbyła się 22 listopada br. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych oraz partnerzy biznesowi inwestora. Podczas wydarzenia goście mogli poznać bliżej plany rozwoju Grupy Hager w Polsce oraz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach i technologiach, jakie zostaną zastosowane przy budowie nowego zakładu produkcyjnego. Punktem kulminacyjnym ceremonii było symboliczne posadzenie przez przedstawicieli Grupy Hager pierwszego drzewa na terenie działki inwestycyjnej.

Budowana w Bieruniu fabryka będzie najbardziej nowoczesnym zakładem w Grupie Hager, który znacznie zwiększy nasze moce produkcyjne na krajowym rynku. Obiekt spełni wytyczne jakie nakłada certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. Zakład będzie także korzystał z wielu ekologicznych rozwiązań budowlanych – zostaną w nim m. in. zainstalowane panele fotowoltaiczne. Dlatego, aby podkreślić zrównoważony charakter naszej inwestycji, zamiast standardowej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego wybraliśmy symboliczne posadzenie pierwszego drzewa jako oficjalną inaugurację naszej budowy – powiedział Jacek Lubecki, Country Manager, Hager.

Prace budowlane na terenie działki inwestycyjnej Grupy Hager w Bieruniu rozpoczęły się w sierpniu br. Pierwszym etapem budowy było odpowiednie przygotowanie gruntu. Następnie realizowane zostały prace związane z instalacją fundamentów, posadowieniem słupów prefabrykowanych. Aktualnie na terenie budowy widoczne są już ściany i dach nowej fabryki. W przyszłym roku rozpoczną się prace wykończeniowe.

- Inwestycja Grupy Hager w Bieruniu cieszy mnie z wielu powodów. Każde takie przedsięwzięcie to dla nas kolejny krok w stabilną przyszłość, zarówno jeśli chodzi o finanse gminy, jak i zabezpieczenie rynku pracy dla mieszkańców. To dla nas bardzo ważne, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej regionu – mówi Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia. – Bieruń to miejsce przyjazne dla przedsiębiorców. Od lat rozwijamy tereny inwestycyjne. Budujemy nowoczesną infrastrukturę, staramy się optymalnie wykorzystać dogodne położenie Bierunia względem ważnych tras komunikacyjnych. Zapewniamy przedsiębiorcom szybką, profesjonalną i przyjazną obsługę. Z dumą stwierdzam, że przynosi to efekty. Bieruń cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Jednak w ostatnim czasie powstawały tu przede wszystkim duże powierzchnie magazynowe. Tym bardziej cieszy mnie inwestycja firmy Hager, związana stricte z produkcją, co otworzy nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców Bierunia. Ponadto, będzie to kolejny duży obiekt przemysłowy na terenie naszego miasta, wybudowany z zachowaniem najwyższych standardów jeśli chodzi o ekologię – dodaje.

Realizowana przez Panattoni budowa fabryki Grupy Hager zakończy się latem 2023 roku, kiedy to w obiekcie zostaną uruchomione pierwsze linie produkcyjne. Inwestycja realizowana jest w tzw. formule BTO (build to own).

Cieszy nas, że po wielu latach dotychczasowej współpracy, Grupa Hager powierzyła nam realizację swojej strategicznej inwestycji w regionie. Formuła build-to-own potwierdza zaufanie, że Panattoni dostarczy nowoczesny obiekt na dziesiątki lat. Realizacja kluczowej fabryki w województwie śląskim potwierdza metamorfozę regionu, który z zagłębia wydobywczego staje się doskonałym miejscem rozwoju dla firm z różnych sektorów, w tym produkcyjnego – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Budowana w Bieruniu fabryka będzie 3 zakładem produkcyjnym Grupy Hager w Polsce oraz 23 na świecie. Będą powstawały w niej głównie produkty stosowane do rozdziału prądu elektrycznego. Całkowita powierzchnia nowego obiektu wyniesie ponad 21 tys. mkw. – z czego 16 tys. mkw. zostanie przeznaczone na cele produkcyjne oraz magazynowe. Przed fabryką powstanie także parking na ok. 600 samochodów. Łącznie w fabryce pracować będzie ok. 1000 osób.

