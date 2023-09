Do portalu Propertystock.pl trafił na sprzedaż budynek biurowy położony w Poznaniu, jego powierzchnia to 2884 m2. By kupić nieruchomość, trzeba wyłożyć 19,5 mln zł.

Budynek biurowy położony jest przy ul. Ratajczaka 19, w Poznaniu na Starym Mieście. Obiekt zaczynał swoją historię w latach 50. XX wieku jako centrum biznesowo-usługowe. Jednak dopiero w 2006 i 2007 roku, przeszedł przez gruntowną metamorfozę. Budynek wpisuje się w realizowany przez Miasto Poznań Program Centrum, przeprowadzany aktualnie program gruntownej rewitalizacji tej części miasta. W pobliżu budynku znajduje się wiele restauracji i miejsc z bogatą ofertą gastronomiczną. W ramach inwestycji miejskich przygotowywany jest kolejny etap rewitalizacji tej części miasta. Warunki sprzedaży:

Cena: 19 500 000 zł

Powierzchnia: 2 884 m2 Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Budynek biurowy do kupienia w Poznaniu. Cena to 19,5 mln zł Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

