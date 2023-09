Na portalu Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3 839 m2. Nieruchomość wyceniono na niespełna 13 mln zł.

Nieruchomość usytuowana jest w południowo-wschodniej części gminy Izabelin, przy granicy z gminą Stare Babice. Dobry dojazd od drogi ekspresowej S8 oraz węzła DK7/ DK61. Obiekt posiada dostęp do komunikacji podmiejskiej.

Powierzchnia magazynowa złożona jest z dwóch hal: produkcyjno- magazynowej 989,2 mkw. oraz magazynowej 2094 mkw.

Utwardzony plac manewrowo-składowy przed halą 6000 mkw.

Powierzchnie wyposażone są w bramy wjazdowe, świetliki, ogrzewanie oświetlenie oraz w utwardzoną posadzkę.

Obecny przydział mocy energetycznej do obiektu to 580 kWh. Własna stacja trafo z możliwością zwiększenia mocy do 1300 kWh.

Warunki sprzedaży:

Cena: 12 860 000 zł

Powierzchnia: 3 839 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Budynek produkcyjno-magazynowy do kupienia w Izabelinie

