Trwa przebudowa pierwszego wysokościowca w Poznaniu.

Budynek został wzniesiony po wojnie jako siedziba Biura Odbudowy Miasta Poznania.

Obiekt zyska nowe życie jako akademik.

Najbardziej widoczna zmiana będzie miała miejsce na poziomie 0, który zostanie otwarty na sąsiedztwo Parku im. Karola Marcinkowskiego.

Poznański budynek przy Collegium Novum, u ul. zbiegu ul. Powstańców Wielkopolskich i al. Niepodległości był pierwszym wysokościowcem w mieście. Mierzył 11 kondygnacji i 42 metry wysokości. Zaprojektowali go Stanisław Pogórski i Tadeusz Płończak – architekci ze świeżo wówczas utworzonego Miastoprojektu. Budynek został wzniesiony w 1950 roku, jako siedziba Biura Odbudowy Miasta Poznania. Gmach należy obecnie do Magis Real Estate, holenderskiego funduszu, który inwestuje na rynku nieruchomości. Do tej pory w budynku mieściły się biura.

Jak informuje poznański oddział portalu Wyborcza.pl, teraz w poznańskim wysokościowcu powstanie ponad 100 pokoi z łazienkami i aneksami kuchennymi. Dodatkowo w akademiku przewidziano przestrzeń do nauki, wspólnego gotowania, salę fitness, pralnię. Przy budynku zasadzona ma być nowa zieleń, pojawi się tam także parking dla rowerów. Na parking dla aut nie ma miejsca. Co ciekawe, w centrum foyer stanie kultowy fiat 126p w roli donicy.

Z zewnątrz obiekt zmieni się nieznacznie, w środku zaś całkowicie. Wytyczne konserwatorskie narzucają, aby bryła i detale elewacji pozostały niemal niezmienione. Najbardziej widoczna zmiana będzie miała miejsce na poziomie 0, który zostanie otwarty na sąsiedztwo Parku im. Karola Marcinkowskiego.

Projekt powstał w pracowni CDF Architekci na zlecenie holenderskiego inwestora.

Poznański wysokościowiec ma zostać akademikiem. Fot. CDF Architekci

Lokalizacja na akademik jest bardzo dobra. Obok gmachu znajdują się bowiem budynki trzech uczelni: Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademia Muzyczna i trzy obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego. Aleja Niepodległości pełni w Poznaniu funkcję obwodnicy ścisłego śródmieścia. Przylega do niej szeroki pas parkowej zieleni. Naprzeciw przyszłego akademika znajduje się Park im. Karola Marcinkowskiego.

Prace ruszyły i mają potrwać do września 2024 roku tak, by mogli się tutaj wprowadzić studenci.

